La classifica delle città del mondo in cui si mangia meglio: al primo posto c’è un’italiana Sono italiane le prime due città al mondo in cui poter assaggiare la migliore cucina locale. È quanto emerge da una classifica di TasteAtlas che ha analizzato i gusti e le recensioni di chi ama il buon cibo.

A cura di Chiara Ammendola

Se siete al ristorante e su un menu leggete, bistecca, lampredotto e trippa, allora vuol dire che vi trovate a Firenze, e che soprattutto siete nella città in cui si mangia meglio al mondo. Almeno se parliamo di cibo tipico. È quanto emerge da una classifica redatta da TasteAtlas, portale internazionale che si occupa di viaggi e cibo, che ha provato a interpretare, attraverso le recensioni dei clienti, anche i loro gusti.

Attraverso un'analisi che comprende le valutazioni della cucina locale, di quella nazionale e soprattutto dei migliori ristoranti, il portale ha stilato una classifica delle migliori città a livello globale in cui è possibile gustare il cibo locale: sul podio ci sono ben due italiane, e se si guarda alle prime dieci posizioni le città nostrane diventano ben quattro.

Al primo posto c'è quindi Firenze, dove "la scena gastronomica locale è una deliziosa fusione di fascino del vecchio mondo e moderna innovazione culinaria, con un'enfasi unica sulla ristorazione da fattoria a tavola e una serie di intime trattorie a conduzione familiare. La cucina tradizionale fiorentina si caratterizza per la sua semplicità e l'attenzione per gli ingredienti locali di alta qualità".

La classifica delle città del mondo in cui si mangia meglio

Ed è nel capoluogo toscano che si ritrovano i piatti più amati della tradizione locale, ovvero la schiacciata, la bistecca alla Fiorentina, il lampredotto, la ribollita, le pappardelle al cinghiale e la trippa alla Fiorentina. Se invece preferite la pasta, allora non vi resta che scegliere la capitale d'Italia ma soprattutto delle trattorie in cui poter gustare la pasta alla carbonara, la cacio e pepe e le penne all'arrabbiata. Sono infatti questi alcuni dei piatti preferiti da chi va a Roma, che si classifica al secondo posto. Senza dimenticare ovviamente la pizza al taglio e il saltimbocca alla Romana.

Al terzo posto c'è invece Lima, capitale del Perù, dove "la gente del posto ama particolarmente il ceviche, un piatto a base di pesce crudo marinato in succhi di agrumi e speziato con peperoncino". Al quarto posto c'è poi un'altra italiana: Napoli. Qui le persone amano mangiare la pizza, ma non disdegnano gli spaghetti alle vongole e gli spaghetti alla puttanesca, mentre sembrano amare sfogliatelle e babà.

Per trovare la quarta città italiana bisogna scendere al decimo posto, dove c'è Milano, descritta come "la capitale mondiale della moda" che riesce però a offrire "il meglio della cucina tradizionale lombarda, insieme a bar per aperitivi alla moda". Il risotto alla milanese è patrimonio della cultura locale, così come ossobuco alla milanese, cotoletta alla milanese, cassoeula e busecca.