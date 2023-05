Napoli è la quarta città al mondo in cui si mangia meglio Lo ha stabilito una classifica di TasteAtlas, portale di viaggi e cibo. Napoli è di un gradino fuori dal podio, dietro Firenze, Roma e Lima.

A cura di Valerio Papadia

L'Italia resta uno dei Paesi nel mondo in cui si mangia meglio, probabilmente il migliore di tutti. A ribadirlo, qualora ce ne fosse bisogno, è la classifica di TasteAtlas, portale di viaggi e gastronomia, che ha stilato la classifica "100 best cities to try local food", vale a dire le 100 migliori città in cui provare il cibo locale. Al primo posto troviamo Firenze, al secondo Roma, mentre il terzo gradino del podio è occupato da Lima, capitale del Perù la cui gastronomia sta conoscendo un periodo molto fiorente. E Napoli? Il capoluogo campano si trova appena fuori da podio, al quarto posto.

Riguardo Napoli, TasteAtlas raccomanda, ancora prima di lanciarsi in una descrizione dettagliata del cibo tradizionale, di provare le frittatine: si tratta di uno dei più noti cibi di strada partenopei, piccoli agglomerati di pasta impanati e fritti, conditi con carne macinata, prosciutto, mozzarella. Il portale si lancia poi in una descrizione della tradizione enogastronomica di Napoli, e qui non può mancare un riferimento alla pizza, oppure alla sfogliatella, uno dei dolci tipici partenopei.

"La scena gastronomica locale è un'allettante miscela di trattorie storiche e ristoranti contemporanei, con un focus unico sulla pizza napoletana. La cucina tradizionale napoletana è caratterizzata da sapori robusti e ingredienti semplici" dice TasteAtlas, che poi consiglia, oltre a ristoranti e pizzerie, i piatti che bisogna assolutamente assaggiare durante una visita a Napoli: oltre alla pizza, alle frittatine e alle sfogliatelle, non possono mancare il babà, gli spaghetti con le vongole e gli spaghetti alla puttanesca, primo con pomodori, olive e capperi tipico della cucina napoletana.