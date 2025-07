Blackout in molte zone di Quarto (Napoli): condizionatori e frigo spenti

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

Ci sono molte zone di Quarto, popoloso centro dell'area flegrea che da oggi pomeriggio non hanno la fornitura di energia elettrica. Enel Distribuzione classifica il tutto come «guasto» e riferisce che ci vorranno ore prima del ripristino della fornitura elettrica che dovrebbe – il condizionale è d'obbligo – regolarizzarsi entro le ore 21. Un bel guaio per le migliaia di persone che in una delle giornate più calde del 2025 (finora) non possono accendere condizionatori d'aria né ventilatori.

Non è la prima volta: Quarto, circa 41mila abitanti, è spesso soggetta d'estate a distacchi elettrici anche per lunghi periodi. Qualche anno fa vi fu uno scontro fra il sindaco e l'Enel visti i continui e lunghi blackout energetici, la situazione pareva migliorata nell'ultimo periodo ma evidentemente così non è. Problemi non solo per i residenti ma ovviamente anche per i numerosi commercianti della zona, soprattutto quelli che lavorano con la catena del freddo (carni, salumi, latticini, pesce).