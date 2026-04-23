Incendio a Frattamaggiore, fiamme alte 9 metri: poliziotti evacuano il palazzo e spengono il fuoco

Un incendio è divampato in un edificio di Frattamaggiore (Napoli); sono intervenute le volanti del commissariato di Polizia, che hanno evacuato lo stabile e spento le fiamme in attesa dei Vigili del Fuoco.

L’incendio nel palazzo Castaldo a Frattamaggiore (Napoli)

Le fiamme si erano propagate in altezza fino a 9 metri lungo la parete, avevano invaso il cortile interno e anche il vano scala. Gli inquilini e i dipendenti delle attività commerciali non si erano accorti di nulla, ma il fuoco era ad un passo da alcune bombolette di gas. Rischiava di trasformarsi in tragedia l'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, 22 aprile, a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, all'interno del "Palazzo Castaldo" di via Padre Mario Vergara (ex via Massimo Stanzione); a riportare la situazione sotto controllo, gli equipaggi delle volanti del commissariato locale della Polizia di Stato, che hanno evacuato lo stabile e spento le fiamme.

L'allarme alle 16.30, quando i poliziotti, in servizio per le attività di routine di controllo del territorio, hanno notato il fumo che usciva dall'edificio al civico 6. Gli agenti hanno raggiunto lo stabile e, una volta all'interno, si sono ritrovati avvolti dal fumo, che aveva già saturato il vano scale e le aree comuni. I poliziotti hanno quindi ispezionato i quattro piani, avvertendo i lavoratori delle attività commerciali e i residenti ed avviando l'evacuazione. Durante queste operazioni hanno individuato l'origine delle fiamme: erano partite dal cortile interno, dove c'erano accatastati dei materiali combustibili, e si erano alzate lungo la parete per circa 9 metri, bruciando il cappotto termico; le lingue di fuoco erano arrivate da alcuni balconi, sui quali gli agenti hanno notato la presenza di bombole di gas.

In attesa dei Vigili del Fuoco, gli equipaggi delle due volanti hanno raggiunto il punto dell'origine delle fiamme, attraverso una delle attività commerciali presenti nello stabile, e, recuperati alcuni estintori dai commercianti e utilizzando una pompa d'acqua, hanno circoscritto ed estinto le fiamme. Pochi minuti dopo sono arrivati i pompieri, che si sono occupati degli ultimi controlli e delle verifiche sullo stabile per accertare eventuali danni. Ottenuto il placet, i poliziotti e la Polizia Locale hanno fatto rientrare i residenti nelle proprie abitazioni.