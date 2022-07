Quarto senza corrente da giorni, il sindaco scrive all’Enel: “Risolvete questa situazione” A Quarto Flegreo, continui blackout dal 28 giugno, città nel caos. Il sindaco Antonio Sabino: “Pugno duro con l’Enel, ho chiesto un intervento urgente”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

A Quarto Flegreo, in provincia di Napoli, continuano i problemi con la corrente elettrica: dal 28 giugno, la città sta subendo non pochi problemi dal punto di approvvigionamento energetico, tanto che ormai nei prossimi giorni l'intera città sarà letteralmente tenuta in piedi dai generatori. Ma le conseguenze sono numerose: quintali di cibo da buttare dai frigoriferi spenti, case roventi senza ventilatori o condizionatori e poche possibilità di utilizzare dispositivi elettronici, mancando come ricaricarli.

"Siamo arrabbiati. Abbiamo urlato all’Enel tutta la rabbia nostra e dei cittadini di Quarto per una questione che sta assumendo contorni gravissimi", ha tuonato il sindaco di Quarto Flegreo, Antonio Sabino, ribadendo di aver sollecitato la società elettrica a risolvere il problema quanto prima. Già nei giorni scorsi infatti la situazione era andata rapidamente peggiorando, con sbalzi di corrente continui che poi si sono tramutati in un vero e proprio blackout di tutta l'area flegrea quartese.

"Il problema è strutturale e riguarda tutta l’area metropolitana. Enel sta interloquendo e nei prossimi giorni abbiamo fissato anche un incontro con la dirigenza nazionale qui a Quarto per discutere delle problematiche e per fare in modo che gli investimenti destinati al nostro territorio possano essere portati a termine nel minor tempo possibile. Queste rassicurazioni però", ha spiegato il primo cittadino quartese Antonio Sabino, "non bastano né a noi né ai cittadini e lo abbiamo chiaramente detto ad Enel. All’Ente di gestione abbiamo anche chiesto interventi urgenti per ovviare immediatamente alle criticità come l'installazione di generatori così da sostituire le cabine al momento prive di fornitura elettrica. Siamo stati e continueremo ad essere durissimi perché non è più accettabile tutto questo", ha concluso Sabino, "così come abbiamo chiaramente chiesto alla direzione rispetto per i cittadini di Quarto oltre che la risoluzione quanto più immediata di ogni criticità".