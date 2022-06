Roma brucia ancora: incendio alla Bufalotta, le fiamme arrivano vicino ai palazzi Ancora roghi nella capitale: sono in corso le operazioni di spegnimento per un incendio in zona Bufalotta, a nord est di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Video dalla pagina Facebook "Marta Marziali – Consigliera Municipio III"

Ancora un altro incendio a Roma: brucia la zona nord est della capitale, nel terzo municipio. Stavolta le fiamme sono alla Bufalotta, dove sembrano essersi originate nei territori ricchi di vegetazione poco distanti dalle case. Il fumo si alza fra i palazzi, visibile anche a distanza e dalle finestre e dai balconi delle palazzine della Bufalotta si vedono le fiamme, mentre bruciano tutto ciò che trovano.

Il rogo si trova poco distante delle piscine del New Green Hill. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco che stanno lavorando per contenere e spegnere l'incendio, garantendo protezione ai cittadini e alle cittadine del quartiere.

Le fiamme alla Bufalotta

Come scrive su Facebook Marta Marziali, consigliera del III Municipio, non è il primo rogo che riguarda la Bufalotta in questo periodo: "Non ha mai smesso questi giorni, ma oggi con dolore bruciano aree prospicienti alle case, malgrado tutto lo sforzo delle associazioni che se ne prendono cura con la loro fatica – ha scritto in un post – Grazie prima di tutto a voi cittadini ed alle forze impegnate sull’incendio ora."

Gli incendi a Roma

L'ultima settimana di giugno si è aperta con un bilancio devastante per la città di Roma: sono stati più di 200 gli interventi che hanno tenuto occupati oltre 300 pompieri per le operazioni di spegnimento. Oltre al tragico incendio che ha lambito le case e un centro estivo, dove gli animatori e le animatricihanno fatto evacuare 33 bambini, della zona Aurelia, sono stati nove i roghi maggiori che hanno richiesto grande dispendio di forze ed energie in molte altre zone della città, sia molto vicino Roma che a qualche chilometro di distanza, come quello di Ardea.