Incendio sull’Aurelia: animatori salvano 33 bimbi con 3 auto e si fanno strada tra le fiamme Le due responsabili del centro estivo Le Palme Sporting Club durante l’incendio di ieri in via Aurelia hanno salvato 33 bambini con tre auto, facendosi strada tra le fiamme attraverso i terreni dei cittadini.

A cura di Alessia Rabbai

Hanno salvato 33 bambini del centro estivo Le Palme Sporting Club, facendoli entrare in tre auto e portandoli in un punto ritrovo al parco via Giuseppe Vanni in zona Massimina. I fatti sono accaduti durante l'incendio che lunedì 27 giugno è divampato su via Aurelia in zona Casal Selce a Roma. Uno dei più vasti che ieri hanno colpito la Capitale e la sua provincia, con centinia di vigili del fuoco e mezzi di soccorso al lavoro. Era verso l'ora di pranzo, i bambini stavano mangiando quando il rogo è arrivato nei pressi del centro estivo di via Bosco Marengo. Un episodio che avrebbe potuto registrare un bilancio ben più grave, ma che si è concluso con il lieto fine, grazie alla protezza di Lavinia e Tatiana, le due responsabili del centro estivo, che gestiscono da anni.

"Ci siamo fatti strada tra le fiamme grazie ai cittadini"

"Si vedeva tanto fumo, il tempo di rendersi conto della situazione e di recuperare gli elenchi degli iscritti e abbiamo dato il via ad un vero e proprio piano di evacuazione" spiegano le due responsabili intervistate da Fanpage.it, a cui hanno raccontato i concitati attimi nei quali hanno realizzato che non c'era tempo da perdere. "Abbiamo portato tutti i bambini al parcheggio e li abbiamo fatti entrare nelle tre auto che avevamo a disposizione, facendoci strada attraverso gli unici punti accessibili dove non c'erano le fiamme su via di Casal Selce, passando per le campagne attraverso le case delle persone. Un signore molto gentile ci ha aperto il cancello del suo terreno, attraverso il quale abbiamo raggiuto il punto di ritrovo. Il suo aiuto è stato veramente prezioso, altrimenti non avremmo potuto proseguire. Alcuni bambini erano spaventati, ma li abbiamo tranquillizzati dicendogli che finché ci saremmo stati noi non gli sarebbe accaduto nulla di male. Altri invece hanno preso l'evacuazione come un gioco". Una volta in sicurezza le responsabili hanno contattato i genitori, rassicurandoli sul fatto che i loro figli stavano bene e che potevano andarli a prendere.

"Non ci sentiamo eroi"

"A prescindere dai soccorritori e dai loro tempi d'intervento noi abbiamo agito subito, perché non potevamo tenere sotto controllo il fuoco, né sapere fino che punto si sarebbe propagato spinto dal vento – spiegano Tatiana e Lavinia – Abbiamo colto l'occasione e ci siamo mossi tempestivamente, tutto è stato fatto nell'arco di poco tempo". Sono tantissimi i messaggi di gratitudine arrivati alle responsabili del centro estivo dopo l'accaduto. "Non ci sentiamo eroi, stiamo ancora razionalizzando il tutto, l'importante è che siano tutti salvi". Stamattina verrà fatta la conta dei danni alla struttura, ma le responsabili rassicurano i genitori: "Siamo pronti ad accogliere i bambini e a ripartire in sicurezza con le attività nel più breve tempo possibile".