Roma, oggi incendio a Casal Selce e sull’Aurelia: evacuate abitazioni (VIDEO) Due incendi sono divampati oggi nel quadrante Ovest di Roma: il primo sulla via Aurelia in direzione del mare e il secondo a Casal Selce. Sul posto i vigili del fuoco.

A cura di Enrico Tata

Un vasto incendio di sterpaglie è divampato nella tarda mattinata di oggi a Casal Selce, Roma Nord Ovest. Un altro incendio si è verificato sulla via Aurelia in direzione mare nei pressi del Grande Raccordo Anulare, sempre quadrante Ovest di Roma. Si tratta anche in questo caso di un incendio di sterpaglie.

Stando a quanto si apprende, il rogo si è sviluppato per la precisione tra via di Casal Selce e via Bosco Marengo, a pochi passi dal campo nomadi della Monachina. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Le fiamme sarebbero ormai vicine ad alcune abitazioni e per questo i pompieri hanno disposto l'evacuazione di alcuni stabili. Il fumo è visibile in tutta la zona e diverse sono state le chiamate dei residenti. Alcuni hanno sentito anche il rumore di diverse esplosioni. In zona sono arrivati anche gli elicotteri dei vigili del fuoco per cercare di spegnere le fiamme.

Secondo quanto riportano i vigili del fuoco, l'incendio è divampato precisamente in via Aurelia al civico 1052. Al momento sul posto ci sono diverse squadre sul posto, due Aps e un'autobotte.

Segnala Luce Verde Roma su Twitter: Incendio fogliame altezza GRA – SS1 Via Aurelia Code tra via Gregorio XI e via del Casale Lumbroso in direzione di Civitavecchia".

Grossi incendi di sterpaglie in tutta Roma: impegnati quasi tutti i pompieri

I vigili del fuoco riferiscono che sono diversi gli incendi di sterpaglie, alcuni anche di grosse dimensioni, a Roma e provincia. "Quasi tutti gli uomini a disposizione sono impegnati sul posto e stanno lavorando freneticamente", fanno sapere i pompieri.

È divampato un incendio ad Anguillara, zona Osteria Nuova, ma anche un rogo a Guidonia Montecelio, via Colle Giannetta, e a Marino, strada statale 140.