Incendio Ardea, brucia discarica abusiva di pneumatici: fiamme alte e nube nera sul litorale e su Roma I vigili del fuoco sono stati impegnati da stamattina presto nello spegnimento di un vasto incendio divampato in una discarica di pnemumatici e altri materiali in via Montagnano ad Ardea. La colonna di fumo nero dovuto alle fiamme alte si è alzata sui Castelli Romani. Sul posto anche Arpa, per la verifica della qualità dell'aria. La raccomandazione è di chiudere le finestre.

A cura di Alessia Rabbai

La nube nera sprigionata nell'incendio ad Ardea

Un vasto incendio è divampato all'interno di una discarica abusiva in Via Montagnano, nel territorio del Comune di Ardea, alle porte di Roma. Il rogo con fiamme alte si è originato poco prima delle ore 5 di oggi, lunedì 8 aprile. A bruciare sono stati pneumatici e rifiuti di vario genere che, prendendo fuoco, hanno sprigionato una fitta nube di fumo nero e un forte odore di gomma bruciata. Scattato l'allarme, è partita la macchina delle emergenze. La nube ha coperto il cielo sul litorale romano e sull'area dei Castelli Romani, visibile da chilometri di distanza. I residenti tengono chiuse porte e finestre. L'area interessata dall'incendio era proprietà dell'ex discarica bruciata nel 2017 ed è poi diventata una discarica abusiva.



Enorme colonna di fumo nero su Roma

A poche ore dall'incendio che sta interessando Ardea un'alta colonna di fumo nero si è sollevata dal rogo. Il territorio convolto è quello alle porte della Capitale, nella sua Area Metropolitana Sud, poco al di sotto dei Castelli Romani e verso il litorale. La nube interessa i Comuni appunto a ridosso dei Castelli e del litorale ed è visibile da chilometri di distanza.

Ore di lavoro per spegnimento dell'incendio e bonifica

Le immagini dell'incendio nella discarica abusiva ad Ardea (foto dei vigili del fuoco)

Arrivata la chiamata alla Sala operativa, che segnalava la presenza di un rogo ad Ardea, sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, due autobotti e il carro schiuma. I pompieri hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio e alla bonifica dell'area, che sono andate avanti per diverse ore e che li vedono ancora impegnati. Presenti sul posto il Crrc dei vigili del fuoco, ossia il mezzo di soccorso di primo intervento per i pericoli derivanti da sostanze chimiche pericolose, nocive, inquinanti o radioisotopi; i carabinieri di competenza territoriale e Arpa, per gli accertamenti del caso e per verificare i livelli di inquinamento e la qualità dell'aria.

L'appello: "Chiudete porte e finestre"

I sindaci del territorio alle porte di Roma a ridosso del quale è divampato l'incendio nella discarica abusiva di Ardea hanno detto ai cittadini di fare attenzione ed esporsi il meno possibile all'aria aperta, almeno per il momento. "L'unica raccomandazione immediata, per coloro che abitano in prossimità dell'area, è di chiudere le finestre" si legge sulla pagina istituzionale del Comune di Albano Laziale.

"Il personale del Dipartimento di Prevenzione della Asl Roma 6 è sul posto insieme ad Arpa, che sta effettuando i rilievi per inquinanti in aria. Appena si avranno i risultati verranno comunicati. Il Dipartimento di Prevenzione Asl Roma 6 diretto dal dottor Mariano Sigismondi è in contatto con il Comune di Ardea per eventuali provvedimenti dovessero esseri presi a tutela della salute pubblica" così in una nota la Asl Roma 6.

"Discarica abusiva più volte segnalata"

"Questa mattina, ancora una volta, ci siamo svegliati con un incendio velenoso – commentano dal comitato Ust – A quanto pare, la discarica abusiva di pneumatici situata in zona montagnano di Ardea, denunciata più e più volte, anche la nostro comitato a fine 2021, ha preso fuoco. La coltre di fumi carichi di diossina e chissà cosa altro si sta dirigendo da qualche ora verso la Capitale di Roma. Le denunce inascoltate hanno dei responsabili? Per ora il comitato Ust ha contattato il sindaco di Ardea, chiedendo di attivare immediatamente i controlli degli Enti preposti (Arpa in primis). Per quanto possibile evitate di esporvi a questi fumi".

