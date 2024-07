video suggerito

Incendio in via Laurentina, rogo a Roma sud: le fiamme partite da un'automobile Fiamme a Roma sud, all'incrocio fra via Laurentina e via Castel di Leva. Il rogo partito da un'auto in fiamme minaccia il raccordo.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da gruppo Facebook.

Incendio a Roma sud, all'incrocio fra via Laurentina e via Castel di Leva. Le fiamme sono partite nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 luglio 2024, da un'automobile una Citroen C5. Non si conoscono ancora le cause che hanno originato l'incendio. Ciò che è certo è che in breve tempo il fuoco si è sviluppato nell'area di Fonte Laurentina.

Sul posto non appena scattato l'allarme sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur, per la messa in sicurezza della zona e per gestire la viabilità della zona, a pochi passi dal Grande Raccordo Anulare. Secondo le prime informazioni, fortunatamente per il momento non risulterebbero esserci persone ferite.

Incendio a Fonte Laurentina: le strade chiuse

Nella zona sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno immediatamente iniziato a gestire il traffico della zona e hanno chiuse alcune strade. In particolare sono chiuse al traffico via Castel di Leva, tra via Rita Brunetti e Via Laurentina, in entrambi i sensi di marcia per permettere al personale dei Vigili del Fuoco le operazioni di spegnimento delle fiamme prima e bonifica della zona poi.

L'intervento dei vigili del fuoco a Roma oggi

Quello dell'incendio di Roma sud, però, non è l'unico intervento dei vigili del fuoco nella provincia della capitale oggi. Complice anche l'ondata di caldo torrido destinata a durare anche nei prossimi giorni, sono numerosi gli incendi scoppiati a partire dalla tarda mattinata di oggi. Uno ha colpito Albano Laziale verso le 12.30 in via Santa Maria in Fornarola: due squadre e un'autobotte sono state impegnate per domare le fiamme che si erano propagate nelle vicinanze di un depuratore.

Verso le 13 ne è scoppiato un altro a Cerveteri in via di Castel Campanile e alle 14, in via di Mezzoiuso, sono intervenute due squadre VVF, un'autobotte e i GOS per un esteso incendio boschivo arrivato a 50 metri circa dalle abitazioni.