Incendio sul lungotevere San Paolo, strada chiusa tra viale Marconi e via Ostiense: fumo sul quadrante Strada chiusa tra viale Guglielmo Marconi e via Ostiense a Roma per un incendio divampato all'altezza del lungotevere San Paolo. Nube di fumo sul quadrante e vigili del fuoco al lavoro.

A cura di Alessia Rabbai

Foto di repertorio.

Un incendio è divampato sul lungotevere San Paolo a Roma. Il rogo si è originato nella mattinata di oggi, martedì 9 luglio. La strada è chiusa al traffico tra viale Guglielmo Marconi e via Ostiense. Sul quadrante si è alzata una nube di fumo, visibile da chilometri di distanza. A dare l'allarme sono stati i cittadini, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente dei vigili del fuoco. Arrivata la segnalazione alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma sul posto sono giunti i pompieri, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento del rogo. A bruciare sarebbe un'area dove la settimana scorsa è stato effettuato lo sgombero di un accampamento abusivo. Al momento non si segnalano né feriti né intossicati.

Strada chiusa tra viale Marconi e via Ostiense per l'incendio sul lungotevere

La strada è stata chiusa al traffico di veicoli e pedoni stamattina tra viale Guglielmo Marconi e via Ostiense, per la sicurezza dei cittadini e per agevolare le operazioni di spegnimento del rogo.