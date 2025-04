video suggerito

Via Crucis al Colosseo 2025: orari, strade chiuse, divieti di sosta e bus deviati venerdì 18 aprile La viabilità nel centro di Roma cambia in occasione della Via Crucis al Colosseo del Venerdì Santo 2025, in programma dalle ore 21, presieduta dal cardiale Baldassarre Reina. Ecco tutte le strade chiuse, i divieti di sosta e i bus deviati il 18 aprile. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

39 CONDIVISIONI condividi chiudi

Via Crucis al Colosseo del 2024 (Foto La Presse)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pasqua 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il 18 aprile 2025 dalle ore 21.00 fino alle 23.30 ci sarà la solenne Via Crucis al Colosseo a Roma, in occasione del Venerdì Santo. Papa Francesco ha preparato le Meditazioni, ma a presidere il rito religioso sarà il cardiale vicario Baldassarre Reina. La viabilità cambia, con strade chiuse, divieti di sosta e traffico bloccato tra le 13 e le 15 fino alle 23.30, come si legge sul sito ufficiale di Roma Mobilità. Oltre alle chiusure di alcune strade per questioni di sicurezza ed organizzative, alcune linee Atac saranno deviate fino al termine dell'evento.

La Questura ha richiesto la chiusura, dalle 14, della fermata Colosseo/Metro B. Dalle ore 8 dovrà essere oltre sospeso il servizio di noleggio di monopattini e biciclette. La Via Crucis sarà trasmessa su Rai Uno in mondovisione.

I varchi d'accesso all'area della Via Crucis sono in via dei Fori Imperiali, altezza largo Corrado Ricci; via degli Annibaldi, altezza via Frangipane; piazza del Colosseo, angolo Labicana/Salvi e altezza via Claudia; via di San Gregorio, angolo via dei Cerchi e saranno presidiati dalle forze dell'ordine per i controlli di sicurezza.

Leggi anche Come decorare la tavola di Pasqua 2025, le idee da copiare per apparecchiarla in modo elegante

L'elenco delle strade chiuse a Roma per il percorso della Via Crucis 2025

Per quanto riguarda la viabilità in occasione della Via Crucis del Venerdì Santo a Roma dal primo pomeriggio del 18 aprile saranno chiuse le strade intorno all’area del rito religioso. Le prime chiusure alle 13,30 scatteranno su via dei Fori Imperiali da piazza del Colosseo a piazza Madonna di Loreto, su via Cavour da largo Venosta a largo Corrado Ricci, in via degli Annibaldi in via Nicola Salvi. Via Celio Vibenna e via di San Gregorio chiuderanno in direzione di piazza di Porta Capena e dalle 15 anche in direzione Colosseo.

Divieti di sosta per la Via Crucis al Colosseo

Dalla mezzanotte e trenta di venerdì e per l'intera giornata saranno anche in vigore i divieti di sosta in via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Sacra, via di San Bonaventura, via dei Fori Imperiali, via della Salara Vecchia, via Clivio di Venere Felice e largo Corrado Ricci. Divieto di parcheggio anche a piazza di Santa Francesca Romana, largo Gaetana Agnesi, via degli Annibaldi, via Salvi e via del Colosseo, via Vittorino da Feltre, via del Fagutale, via del Monte Oppio, largo Peikov, via delle Terme di Tito, via del Tempio della Pace e via in Miranda.

Altre chiusure al traffico riguarderanno via del Colosseo/via delle Carine e via del Colosseo/largo Gaetana Agnesi, via Vittorino da Feltre/via delle Carine, via del Fagutale/via del Monte Oppio, via delle Terme di Tito/via del Monte Oppio, viale del Parco del Celio/via Claudia, l'ultimo tratto di via di San Gregorio altezza via dei Cerchi in direzione Circo Massimo, un tratto di via del Foro Romano, fronte cancello, via del Parco del Celio all'altezza della scalinata su via di San Gregorio.

Bus deviati il 18 aprile a Roma

Dalle ore 13,30 di venerdì 18 aprile in occasione della Via Crucis del Venerdì Santo le seguenti linee saranno deviate su percorsi alternativi:

51

75

81

85

87

117

118