Incendio a Valcannuta, puzza di bruciato e cenere arrivano fino a Prati e a Valle Aurelia Il fumo e la cenere del rogo, divampato nella tarda serata di ieri, sono arrivate fino a via Baldo degli Ubaldi, a Valle Aurelia e a Prati. Molti residenti, infatti, hanno segnalato odore acre di bruciato per tutta la notte.

A cura di Enrico Tata

Incendio a Valcannuta, zona ovest di Roma, tra via Soriso e via Ago. Il fumo e la cenere del rogo, divampato nella tarda serata di ieri, sono arrivate fino a via Baldo degli Ubaldi, a Valle Aurelia e a Prati. Molti residenti, infatti, hanno segnalato odore acre di bruciato per tutta la notte.

Informa su Facebook l'assessore ai lavori pubblici del Municipio XIII, Salvatore Petracca: "Prosegue lo spegnimento dell’incendio a Valcannuta, grazie ai vigili del fuoco, la Protezione Civile e le forze dell’ordine subito presenti ai primi focolai. L’incendi sembra essersi sviluppato nella parte finale di via Soriso, il vento lo ha esteso sul versante Valcannuta via Ago".

La nuvola di fumo è rimasta visibile per tutta la serata dalle finestre e dai balconi dei quartieri a ovest della Capitale. In alto la colonna grigia in una fotografia scattata dal parco del Pineto.