Roma, Acea chiude la Casilina dal 10 al 13 aprile: lavori fognari tra via Bufalini e Zenodossio

Il tratto di via Casilina tra via Leonardo Bufalini e via Zenodossio

Tutte le strade portano a Roma, ma una volta nella Capitale può capitare di trovarle sbarrate. È quello che succederà a via Casilina, chiusa al traffico dalle ore 19.00 di domani, venerdì 10 aprile 2026, fino alle 5.00 del 13 aprile, nel tratto compreso tra via Leonardo Bufalini e via Zenodossio. La circolazione dei veicoli sarà bloccata solo nella carreggiata che va in direzione del centro storico. A comunicarlo è Acea Ato 2, società operativa del Gruppo Acea che gestisce il Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione). Il motivo dell'imminente interruzione sono le indagini propedeutiche che saranno svolte dai tecnici dell'azienda pubblica, in previsione dei lavori di miglioramento della rete fognaria del segmento, non più rimandabili.

Per i pedoni il passaggio sarà garantito

Nel caso di via Bufalini, sarà compreso nell'intervento (e dunque non percorribile) anche l'incrocio con la consolare presente in quel punto, contrariamente a quanto avverrà per via Zenodossio. Ad ogni modo, il passaggio pedonale nel tratto di strada soggetto a chiusura sarà garantito "per consentire l'accesso alle abitazioni e alle attività commerciali presenti", precisa Acea Ato 2. Ma quale sarà l'alternativa per gli automobilisti romani?

"La polizia locale di Roma Capitale ha predisposto una viabilità differente" afferma ancora la holding del settore idrico ed energetico: "I veicoli che transitano in direzione centro saranno obbligati a svoltare a destra su via Tempesta, per poi tornare su via Casilina transitando su via Dulceri e via Zenodossio". Una soluzione non adatta a tutti i mezzi: quelli "con massa superiore a 3,5 tonnellate saranno obbligati a svoltare su via di Acqua Bullicante".