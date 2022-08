Rissa in spiaggia a Ostia, ventenne ferito con un cacciavite: è grave Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Grassi di Ostia, è in gravi condizioni. In fuga l’aggressore, i carabinieri sono sulle sue tracce.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un ragazzo di circa vent'anni è stato ferito con un cacciavite durante una rissa a Ostia. L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio verso le 16 sul lungomare Paolo Toscanelli, mentre diverse persone erano in spiaggia. La vittima è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Grassi, dove è attualmente ricoverata. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni sono molto gravi.

Sul caso indagano i carabinieri. I militari hanno ascoltato le persone presenti in quel momento in spiaggia e che hanno assistito all'aggressione in modo da avere elementi per identificare l'aggressore, ancora in fuga. Si tratterebbe di un ragazzo, che dopo aver colpito il ventenne è scappato. I carabinieri , che hanno anche vagliato le telecamere di sorveglianza presenti sul litorale, sono sulle sue tracce.

Cosa sia successo e quale sia il movente dell'aggressione, ancora non è noto. Ciò che sembra chiaro è che in spiaggia è scoppiata una rissa, probabilmente a seguito di un'accesa discussione, che ha visto il ventenne avere la peggio con una ferita gravissima.

Leggi anche Ponza: imbarcazione di 12 metri in fiamme davanti alla spiaggia del Frontone

Restano ancora molti dubbi: il suo aggressore ha portato l'arma in spiaggia appositamente per ferire il ‘rivale'? Il gesto era premeditato? Domande alle quali i militari stanno cercando una risposta, che sperano possa dare anche il ragazzo ferito, una volta ristabilitosi.