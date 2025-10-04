Rissa davanti alla discoteca Nice, 18enni investono quattro coetanei e li mandano in ospedale

Una rissa all’alba davanti alla discoteca Nice di Saxa Rubra si è conclusa con quattro giovani feriti e due denunciati. L’auto guidata da due 18enni ha investito i coetaei, mandandoli in ospedale.

Discoteca Nice (Immagine di repertorio, foto da Google Maps)

Quattro ragazzi feriti è il bilancio di una rissa, che si è consumata nel parcheggio vicino alla discoteca Nice di Roma. È successo in viale Maurizio Barendson all'alba di oggi, sabato 4 ottobre in zona Saxa Rubra. Nella rissa sono stati coinvolti sei giovani romani e residenti a Tivoli, tutti maschi, di età compresa tra i diciotto e i ventidue anni. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno identificato due diciottenni, uno dei quali alla guida di un'auto è stato denunciato per omissione di soccorso e guida in stato alcolico.

I quattro giovani feriti trasportati in ospedale

Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti erano poco prima delle ore 5 quando sei ragazzi hanno cominciato a litigare in strada per motivi banali. Improvvisamente due dei cinque ragazzi sarebbero saliti velocemente dentro a una macchina e avrebbero investito gli altri quattro, ferendoli, fortunatamente non in maniera grave.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento per dei giovani rimasti feriti in prossimità del locale, sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, che hanno preso in carico i quattro ragazzi, trasportandoli in tre ospedali: San Filippo Neri, Policlinico Agostino Gemelli e a Villa San Pietro. Fortunatamente da quanto si apprende nessuno di loro è grave, hanno fatto accesso con codice giallo.

Il conducente denunciato per omissione di soccorso e guida in stato alcolico

Gli altri due giovani dopo l'investimento sono scappati a bordo dell'auto, facendo perdere inizialmente le proprie tracce. Ma la fuga non è durata a lungo, perché i militari del Nucleo Radiomobile di Roma li hanno intercettati in un'area di servizio di Tivoli. Identificati e denunciati, si tratta di due diciottenni di Tivoli, uno dei due, il conducente dell'auto, è stato denunciato per omissione di soccorso e guida in stato alcolico.