video suggerito

Rischia di soffocare con un boccone di carne, guardia giurata eroe gli salva la vita Una guardia giurata ha salvato la vita di un giovane in una Rems di Rieti. Gli ha praticato la manovra di Heimlich, mentre rischiava di soffocare con un boccone di carne. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

92 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha rischiato di soffocare con un boccone di carne. Attimi di paura per un giovane, a cui è andato di traverso del cibo mentre stava mangiando. Fortunatamente c'era un vigilante dell'Italpol, che lo ha soccorso e gli ha salvato la vita. L'episodio è accaduto durante l'ora di pranzo in una Rems di Rieti, una struttura riabilitativa e di salute mentale.

Secondo quanto ricostruito al momento in cui sono avvenuti i fatti erano circa le ore 13, il giovane stava mangiando della carne. Improvvisamente un boccone gli è andato di traverso e il ragazzo ha rischiato di soffocare. Sono stati momenti di paura, il giovane si è portato le mani alla gola e cercava di respirare purtroppo senza riuscirci. La guardia giurata presente nella struttura si è accorta di quanto stava accadendo, è intervenuta prontamente e l'ha salvato. I

Il vigilante, formato per intervenire in caso di emergenza, ha mantenuto il sangue freddo e ha praticato sul ragazzo le manovre di disostruzione delle vie aeree. Delle manovre salvavita che in casi come questi si rivelano fondamentali. Purtroppo ad essere determinanti sono pochi secondi.

Ha praticato al giovane la manovra di Heimlich, posizionandosi dietro alla sua schiena, cingendogli le braccia attorno al torace e dando alcuni colpi decisi con il pugno della mano come la manovra salvavita prevede. Ha continuato fino a quando, dopo alcuni secondi, quando il corpo estraneo ha abbandonato le vie aeree.

Una tragedia sfiorata quella accaduta nella Rems di Rieti. L'episodio si è concluso con il lieto fine grazie al fatto che la guardia giurata conoscesse le procedure di primo soccorso e perché le ha applicate correttamente. Quando sono arrivati i sanitari, hanno sottoposto il ragazzo agli accertamenti del caso, ma stava bene ed era ormai fuori pericolo. Il vigilante eroe ha ricevuto molti ringraziamenti per il suo operato.