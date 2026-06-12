Roma, nuove telecamere a Trastevere ed Esquilino: arrivano anche i vigilantes privati

Il I Municipio di Roma capitale annuncia un piano per rafforzare la sicurezza nel centro storico. Previsti nuovi impianti di videosorveglianza e una sperimentazione con guardie giurate.

Movida a Trastevere (Lapresse)

Il centro storico di Roma si prepara a rafforzare il controllo del territorio. Sono in arrivo nuove telecamere di videosorveglianza e verranno impiegati anche squadre di vigilantes privati. Le prime installazioni riguarderanno soprattutto Trastevere, alle prese con i problemi legati alla movida, a Monti e all'Esquilino, in particolare nelle aree di piazza Vittorio e piazza Pepe. La misura per la sicurezza non è una novità assoluta nella Capitale e provvedimenti simili sono stati adottati dal IV Municipio

La minisindaca Bonaccorsi: "Nulla di securitario"

Ad annunciarlo è la presidente del I Municipio, Lorenza Bonaccorsi, in un'intervista rilasciata a Repubblica. "Nulla di punitivo o securitario. Lo spirito è che sia un aiuto in più a quanto già fanno polizia, carabinieri e vigili". Ad affiancare le forze dell'ordine ci saranno i dipendenti dell'agenzia Italpol, che saranno impiegati nelle zone più calde e trafficate soprattutto la sera. Una soluzione che, specifica Bonaccorsi, è "una sperimentazione di un anno. Poi si vedrà", ha aggiunto.

"Misure già adottate nel Municipio IV"

"Abbiamo approfittato di questo protocollo promosso dall'Anci a livello nazionale, già adottato dal IV municipio che sta registrando dei benefici. Tutto gratuito per l'amministrazione", ha specificato Bonaccorsi. In aggiunta, la minisindaca ha annunciato l'installazione di una nuova rete di telecamere per la videosorveglianza come già avvenuto in altri municipi. "Non posso dire in quali punti precisi pensiamo di installarle, per una questione di sicurezza. Ma i quartieri coinvolti saranno prioritariamente Trastevere, dove c'è un tema di movida, e l'Esquilino, con l'area di piazza Vittorio e piazza Pepe".

Leggi anche Donna di 35 anni trovata morta in un hotel di Roma all'Esquilino: indagini in corso

Se le videocamere di sorveglianza sono fatte per rimanere, non è detta la stessa cosa per la collaborazione con l'agenzia di vigilanza. "L'ideale sarebbe non dover più ricorrere a questa forma di supporto e che i luoghi da sorvegliare siano sempre meno. Magari anche grazie al piano sicurezza presentato dal sindaco Roberto Gualtieri di recente, di cui sono molto contenta", ha concluso Bonaccorsi.