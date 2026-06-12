Torrevecchia, ubriaco nell’ex clinica minaccia guardia giurata con un piccone: bloccato con il taser dai carabinieri

I carabinieri hanno arrestato un 38enne, che ha minacciato un addetto alla vigilanza e un altro uomo nell’ex clinica “Villa Fiorita” in via di Torrevecchia a Roma con bottglia di vetro e piccone.

(L’ex clinica "Valle Fiorita", frame da Google Maps)

Ha minacciato un addetto alla sicurezza e un altro uomo con una bottiglia di vetro e un piccone. Si è poi ribellato ai carabinieri intervenuti per fermarlo. L'episodio è avvenuto nella sede della ex clinica "Valle Fiorita" in via di Torrevecchia a Roma, un edificio abbandonato La struttura ha dismesso l'attività sanitaria nel 2011. Autore della violenza è un trentottenne originario del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato di resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.

Minaccia due uomini con bottiglia di vetro e piccone

Il piccone usato dal 38enne

Secondo quanto ricostruito nelle ore successive ieri sera sono stati momenti di forte tensione. Al momento dei fatti era poco prima delle ore 22.40. Il trentottenne, ubriaco, ha seminato il panico nella struttura. Ha impugnato una bottiglia di vetro e un piccone, minacciando un trentacinquenne romano addetto alla vigilanza, e un altro uomo.

I carabinieri estraggono il taser

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul luogo della segnalazione sono giunti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma a sirene spiegate. L'aggressore ha opposto una forte resistenza. Per bloccarlo e metterlo in sicurezza i militari hanno dovuto estrarre il dispositivo taser.

La sola vista dell'arma a impulsi elettrici ha convinto l'uomo a fermarsi. Nel frattempo sul posto è arrivato anche il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico il trentottenne e lo ha trasportato all'ospedale Sant'Eugenio, ma ha rifiutato le cure mediche. Portato in caserma, attende l'udienza di convalida dell'arresto con il rito direttissimo.

La ex clinica di "Villa Fiorita" in via di Torrevecchia è un edificio abbandonato e fatiscente, sgomberato a luglio del 2022 dopo dieci anni di occupazione, settanta famiglie in emergenza abitativa sono state trasferite nelle case popolari.