Riccardo Sassara scomparso da Roma, i genitori: “Aiutateci, potrebbe trovarsi in pericolo”

Riccardo Sassara

Riccardo Sassara è scomparso da Roma domenica 5 ottobre. Del diciassettenne non si hanno notizie da due giorni, quando intorno alle ore 17 è uscito dall'abitazione in cui vive con i genitori in zona Garbatella e non rientrato. I genitori non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui e ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, essendo minorenne. Così sono partite le ricerche, che ad oggi non hanno portato ad alcun esito.

Al momento si pensa che possa trattarsi di un allontanamento volontario, la speranza è che Riccardo si trovi magari ospite da un amico e che sia al sicuro. A diffondere l'appello anche attraverso i social network è Penelope Lazio Odv, associazione che si occupa di fornire assistenza ai famigliari e agli amici delle persone scomparse: "Aiutateci a ritrovare Riccardo, potrebbe avere bisogno di aiuto o trovarsi in pericolo".

L'identikit di Riccardo Sassara

Riccardo Sassara quando si è allontanato aveva diciassette anni. Riccardo è alto 1.70 metri, ha una corporatura media e pesa 65 chili. Ha capelli e occhi neri. Come segni di riconoscimento ha un tatuaggio sul braccio con scritto "Niccolò". L'ultima volta in cui è stato visto indossava pantaloni di velluto nero, una felpa nera e scarpe da ginnastica bianche. Serve fare particolare attenzione nelle zone di Garbatella, Salaria, presso le fermate della metro e dei pullman, dove Riccardo potrebbe trovarsi di passaggio. Chiunque lo abbia visto è pregato di contattare immediatamente il Numero Unico delle Emergenze 112 o il numero di Pronto Penelope al 3396514799.