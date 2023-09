Ragazzo picchiato e poi investito con un’auto ad Anzio: fermati due gemelli di 20 anni Il fatto è avvenuto in piazza Cesare Battisti ad Anzio intorno alle 17 di ieri, domenica 24 settembre. Stando a quanto ricostruito, il 19enne sarebbe stato picchiato e poi investito da un’automobile.

A cura di Enrico Tata

Sono stati fermati per tentato omicidio due gemelli di 20 anni. Sono accusati di aver picchiato un ragazzo di 19 anni ieri ad Anzio, litorale a Sud di Roma. Sconosciute, per ora, le motivazioni che li hanno spinti a prendersela con il giovane.

Il fatto è avvenuto in piazza Cesare Battisti ad Anzio intorno alle 17 di ieri, domenica 24 settembre. Stando a quanto ricostruito, il 19enne sarebbe stato picchiato e poi investito da un'automobile. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso e tuttora è ricoverato in prognosi riservato in ospedale. Non è in pericolo di vita

Gli agenti del commissariato di Anzio sono riusciti a risalire all'identità degli aggressori grazie ad alcune testimonianze e all'analisi delle telecamere di sicurezza installate in zona. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 19enne avrebbe rimproverato i gemelli perché stavano correndo troppo con la loro automobile a pochi metri da una fermata del bus. I due sono scesi dalla vettura e l'hanno preso a calci e a pugni, poi hanno rimesso in moto e prima di scappare hanno investito la vittima provocandogli ferite gravi alle gambe.

Come detto, sono stati identificati grazie alle telecamere, ma soprattutto a molti testimoni che ieri hanno assistito a tutta la scena e hanno visto il comportamento dei giovani a bordo dell'auto, una Fiat Panda color grigio. In più, gli investigatori hanno trovato sull'asfalto un coltello che potrebbe appartenere a uno dei due aggressori. Dovranno rispondere della pesante accusa di tentato omicidio.