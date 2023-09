Anzio, 19enne picchiato e poi investito con un’auto: è ricoverato in ospedale Un 19enne picchiato e poi investito in piazza Cesare Battisti ad Anzio: si trova ora ricoverato in prognosi riservata in ospedale, indaga la Poliza.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un ragazzo di 19enne è stato picchiato e poi investito in piazza Cesare Battisti ad Anzio, in provincia di Roma. La vicenda è accaduta verso le 17 di questo pomeriggio, domenica 24 settembre. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è ora ricoverato in prognosi riservata in ospedale. Indaga la Polizia di Stato, ignoti gli autori dell'aggressione e l'esatta dinamica.

Secondo le primissime informazioni, il 19enne sarebbe stato prima picchiato in piazza Cesare Battisti attorno alle 17 e poi, subito dopo l'aggressione, sarebbe stato investito da un'autovettura, presumibilmente dalle stesse persone che lo avevano pestato poco prima.

(Articolo in aggiornamento)