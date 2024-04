video suggerito

Biglietti sulle auto in sosta selvaggia all’ospedale Spaziani di Frosinone: “Ostacolate i soccorsi” “Ostacolate i soccorsi”. La commissaria dell’Asl di Frosinone Sabrina Pulvirenti, ha lasciato alcuni biglietti sui parabrezza della auto nei pressi dell’ospedale. Una sosta selvaggia, che si verificherebbe anche davanti agli ospedali di Cassino e Sora. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Sabrina Pulvirenti, commissaria della Asl di Frosinone, ha lasciato alcuni biglietti sul parabrezza delle automobili in sosta selvaggia nei pressi dell'ingresso pedonale dell'ospedale Fabrizio Spaziani. Molti visitatori del nosocomio laziale lasciano l'auto su una via di fuga e ostacolano così l'arrivo dei mezzi di soccorso, un pericolo in caso di emergenza. Oltre che una violazione del codice della strada. Come riporta Il Messaggero, non ci sarebbero mai stati controlli o sanzioni da parte della polizia locale. La situazione si verifica, purtroppo, sempre all'esterno dell'ospedale di Frosinone e risulta comune anche ai nosocomi di Cassino e Sora.

"Usare i parcheggi per consentire il transito dei mezzi di soccorso"

"La signoria vostra è pregata di usare i parcheggi per consentire il transito dei mezzi di soccorso (vigili del fuoco). Così recita il biglietto lasciato dalla commissaria della Asl di Frosinone, Sabrina Pulvirenti. L'obiettivo del richiamo è quindi semplice: non potendo prendere altro tipo di provvedimenti, si prova a sollecitare la buona educazione dei visitatori.

È pur vero che in giornata risulta complicato trovare spazio per un posto auto nei dintorni dell'ospedale, soprattutto per le partite di campionato di serie A giocate dal Frosinone al Benito Stirpe, ma girando con un po' di pazienza si trova sempre uno spazio.

Il servizio ambulatoriale di pediatria del San Benedetto di Alatri

Il ripristino dei servizi del presidio di San Benedetto di Alatri consentirebbe un alleggerimento del carico di lavoro e quindi anche dei posti auto intorno all'ospedale di Frosinone. Finora dalla Asl, prima con il direttore generale Aliquò e poi con la commissaria Sabrina Pulvirenti, sono arrivate rassicurazioni, ma l'ambulatorio di pediatria ancora non ha riaperto.

Il comitato dei sindaci guidato da Matteo Campoli, sindaco di Fumone, si è auto convocato a Ferentino e nei giorni scorsi, la consigliera regionale del Pd, Sara Battisti, ha depositato un'interrogazione in consiglio regionale rivolta al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e alla giunta per "conoscere la volontà dell'amministrazione regionale sul ripristino del servizio e la riattivazione dei ricoveri" del San Benedetto di Alatri.