Deltaplano precipita a Serrone e si schianta a terra: 43enne soccorso con l'eliambulanza, è grave Momenti di paura per un 43enne a Serrone, in provincia di Frosinone. Caduto con il deltaplano, si è schiantato a terra ed è stato soccorso con l'eliambulanza in codice rosso. Non rischia di morire.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di quarantatré anni è rimasto gravemente ferito in un incidente con il deltaplano. L'episodio è accaduto nel territorio che ricade all'intero del Comune di Serrone, in provincia di Frosinone. L'uomo dopo la caduta ha avuto biosogno di cure mediche urgenti, soccorso con l'eliambulanza, è stato trasportato in ospedale. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 10 aprile.

Uomo caduto col deltaplano ricoverato in codice rosso

Secondo le informazioni apprese l'uomo stava volando con il deltaplano al di sopra del Monte Scalambra quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo alla guida del mezzo ed è precipitato al suolo. L'impatto con il terreno dopo una caduta di diversi metri gli ha provocato ferite e traumi gravi ed è stato necessario attivare subito i soccorsi. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario, che lo ha stabilizzato e gli ha prestato le prime cure, prima di trasferirlo in ospedale. Date le sue condizioni di salute, che sono parse fin da subito gravi, sul posto è atterrata un'eliambulanza, poco distante dal luogo dell'incidente.

L'uomo caduto col deltaplano non rischia di morire

I paramedici hanno preso in carico il ferito e lo hanno trasportato verso l'ospedale in codice rosso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono serie, ma fortunatamente non rischia di morire, fondamentali si riveleranno le prossime ore. Presenti sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di competenza territoriale, per lo svolgimento degli accertamenti del caso e che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto.