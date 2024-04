Tragedia a Frosinone: cade da una scala mentre pota un albero e muore

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Non ce l'ha fatta l'uomo di sessantacinque anni caduto da una scala mentre stava potando una pianta a Frosinone. L'uomo, trasportato con l'eliambulanza in ospedale, è morto per le gravi ferite e i traumi riportati a seguito della caduta. Il decesso è sopraggiunto il ospedale, le cure dei medici non sono purtroppo servite a salvargli la vita.

L'uomo è caduto da una scala mentre potava un albero nel suo terreno

Secondo le informazioni apprese l'uomo al momento in cui sono accaduti i drammatici fatti, che hanno portato alla sua scomparsa era all'interno del suo terreno in via Le Rase nella zona bassa di Frosinone e stava potando una pianta. Improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è precipitato dalla scala sulla quale era salito. Un volo di diversi metri ed un impatto con il suolo, che gli sono stati purtroppo fatali. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, per una persona caduta da un albero, le cui condizioni di salute parevano gravissime, sul posto è giunto il personale sanitario con l'elimbulanza, che è atterrata a poca distanza dal luogo dell'accaduto.

Il paziente è morto in ospedale per i gravi traumi

I paramedici giunti sul posto hanno preso in carico il ferito e lo hanno trasportato in volo in un ospedale della Capitale. Le sue condizioni di salute erano critiche. Arrivato al pronto soccorso, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto alle cure del caso, per intervenire sulle ferite e sui traumi subiti a seguito della caduta. Il sessantacinquenne ha lottato per alcune ore tra la vita e la morte, purtroppo le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate fino al decesso.