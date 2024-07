video suggerito

Cade un albero a Ponte di Nona e si schianta su un'auto: ferito il conducente Tragedia sfiorata a Ponte di Nona, dove oggi un albero è caduto su un'auto. Il conducente è rimasto ferito, strada chiusa.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un albero è caduto in zona Ponte di Nona a Roma, ferendo una persona. L'episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 7 luglio, nel territorio del quadrante Est della Capitale. Una tragedia sfiorata perché la pianta, precipitando in strada, ha urtato un'auto, che stava transitando lungo quel tratto, e il conducente è rimasto ferito.

Strada chiusa a Ponte di Nona per l'albero caduto

La strada è stata temporaneamente chiusa a causa dell'albero caduto, che ingombrava la carreggiata e rendeva impossibile il transito dei veicoli. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code nel quarante, nei pressi del centro commerciale Roma Est.

L'automobilista soccorso

La scena della pianta che cadeva in strada si è verificata davanti agli occhi dei passanti, che l'hanno vista urtare la macchina. Preoccupati per le condizioni di salute di chi viaggiava al suo interno, hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'interevento urgente dei soccorritori. Sul posto ricevuta la chiamata è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico il conducente ferito e lo ha trasportato in ospedale.

Arrivato al pronto soccorso, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. Presenti sul posto le forze dell'ordine per gli accertamenti di competenza.