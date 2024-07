video suggerito

Tragedia sul litorale a Latina, entra in acqua per un bagno al mare e muore: aveva 39 anni Si tuffa in mare per un bagno, si sente male e muore: è successo a Latina. A perdere la vita, nonostante i tentativi di salvataggio, un uomo di 39 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Era appena entrato in acqua per un bagno in mare quando avrebbe accusato un malore ed è morto. È successo nel pomeriggio di ieri, martedì 16 luglio 2024 a Latina. A perdere la vita un uomo di 39 anni. Per lui ogni soccorso si è rivelato vano: a nulla sono serviti i tentativi di rianimare l'uomo. Gli operatori sanitari intervenuti sul posto sono stati costretti a dichiarare il decesso del trentanovenne.

Il tuffo in acqua a Latina

Il trentanovenne si trovava in una spiaggia di Latina, all'altezza dello stabilimento balneare dell'aeronautica militare, quando ha deciso di andare a farsi un bagno in mare. L'uomo è entrato in acqua e si è immerso fra le onde. Ma poi ha accusato un malore. L'allarme è scattato immediatamente. A notarlo, mentre annaspava fra le onde, il bagnino che si è subito mobilitato per salvarlo.

Il tentativo di salvataggio del trentanovenne

L'assistente ai bagnanti è subito corso verso il mare ed è riuscito a riportare sul bagnasciuga il trentanovenne. Nel frattempo erano già scattati i soccorsi. In breve tempo sono arrivati davanti allo stabilimento due ambulanza del 118, un'auto medica con il rianimatore e un'eliambulanza in caso di necessità atterra nel parcheggio dello stabilimento, a pochi passi da dove l'uomo stava lottando fra la vita e la morte.

Per lui, dopo circa una mezz'ora di tentativi, non c'è stato più nulla da fare. Sembra si sia trattato di un malore: il mare, stando a quanto spiegato dai testimoni e riportato agli agenti della polizia del reparto Volanti di Latina arrivati per accertamenti, era calmo e l'uomo si sarebbe accasciato all'improvviso. Secondo alcune informazioni raccolte, il trentanovenne soffriva di problemi cardiaci: non è escluso che possa essersi trattato di un malore legato ai problemi pregressi.