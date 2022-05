Ragazza di 16 anni cade da un palazzo e viene trasportata in ospedale: è gravissima È successo in uno stabile di via Mattia Battistini, a pochi passi dal capolinea della metro A: la ragazza, riversa a terra nel cortile condominiale, ha perso sangue dalla testa e dalla bocca.

A cura di Beatrice Tominic

Una ragazza di 16 anni è precipitata dal terzo piano di un palazzo che si trova al civico 66 di via Mattia Battistini, nel quadrante nord ovest di Roma, a pochi passi dal capolinea della metro A, atterrando all'interno del cortile condominiale dello stabile.

I fatti sono avvenuti oggi, lunedì 2 maggio, nel corso della mattinata, fra le ore 10.30 e le 11, quando è stato allertato il 112, Numero di emergenza unico nue. Non appena allertati i soccorsi, sul posto si sono recati i carabinieri e il personale medico del 118.

I soccorsi: la ragazza è gravissima

La giovane è stata immediatamente trasportata all'ospedale Agostino Gemelli, poco neanche 4 chilometri dal luogo della vicenda. Non appena arrivati gli operatori medici del 118, infatti, hanno trovato la ragazza riversa a terra mentre perdeva sangue dalla testa e dalla bocca: le sue condizioni sono state giudicate fin da subito gravissime.

L'arrivo dei carabinieri

Una volta allertato il 112, anche i carabinieri sono subito arrivati in via Mattia Battistini 66: non è ancora stata definita con chiarezza l'esatta dinamica in cui si sono svolti i fatti. Secondo una prima ricostruzione, però, sembra che la ragazza sia caduta da un'abitazione che si trova nella palazzina, attraverso una delle finestre dell'appartamento. Non si conoscono ancora, però, le cause che hanno portato alla caduta.

Al momento, infatti, sono ancora in corso sul luogo del ritrovamento gli accertamenti dei militari per cercare di chiarire cosa sia realmente successo prima della tragica caduta. Riguardo alle cause e alle dinamiche in cui si sono svolti i fatti, non può essere ancora esclusa nessuna ipotesi.