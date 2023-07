Quattordicenne cade dal secondo piano di un palazzo: soccorso in eliambulanza È stato trasportato con l’eliambulanza in ospedale un 14enne caduto dalla finestra al secondo piano di un palazzo a Villa Latina.

A cura di Alessia Rabbai

Momenti di paura per un ragazzo di quattordici anni, caduto dal secondo piano di un palazzo nel Comune di Villa Latina, centro di poche centinaia di abitanti della provincia di Frosinone. I fatti risalgono alla serata di mercoledì scorso 5 luglio. Erano circa le ore 19.30 e l'adolescente pare stesse giocando in compagnia di alcuni suoi amici quando, improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è caduto dalla finestra. Ha fatto un volo di diversi metri ed è finito a terra.

L'adolescente soccorso in eliambulanza

Subito è scattata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d'intervento appunto per un giovane le cui condizioni di salute sarebbero potute essere serie. E si è attivata la macchina dei soccorsi. Data la dinamica e la gravità dell'accaduto, sul posto è arrivata l'eliambulanza, con i paramedici a bordo. Il personale sanitario ha preso in carico il giovane e lo ha trasportato con urgenza in volo all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma nella Capitale.

Indagini in corso

Arrivato al pronto soccorso il giovane paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. Presenti per i rilievi di rito le forze dell'ordine, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Le forze dell'ordine hanno ascoltati i presenti, per capire cosa è successo e far luce sull'episodio.