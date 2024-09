Quanto costa il nuovo treno da Roma Tiburtina a Vienna e Monaco di Baviera: tappe, orari e prezzi

video suggerito

Arrivare nel cuore d'Europa senza prendere l'aeroplano: arriva la soluzione per chi ha paura di volare e per chi ha a cuore l'ambiente. Si tratta del nuovo treno Nightjet che collega Roma a Vienna e a Monaco di Baviera e viceversa. Il nuovo collegamento Euronight giornaliero è stato presentato oggi al binario 1 della stazione di Roma Tiburtina, grazie alla cooperazione fra Trenitalia, Gruppo FS e la compagnia ferroviaria austriaca Öbb.

All’inaugurazione hanno partecipato il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Donnarumma, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Luigi Corradi;,il Membro del Consiglio di Amministrazione di ÖBB-Personenverkehr AG, Sabine Stock, e l’Ambasciatore Austriaco in Italia, Martin Eichtinger.

Viaggiare da Roma in Europa col treno: orari e tratta

Il nuovo treno Nightjet parte ogni giorno da Roma Tiburtina alle 17.25 con fermate a Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Villaco, Klagenfurt, Leoben, Bruck an der Mur e arrivo a Vienna alle 9:04 del giorno successivo. A Villaco, parte del treno prosegue per Monaco di Baviera, arrivando a destinazione alle 9:22 del mattino.

In direzione opposta, il Nighjet parte da Monaco di Baviera alle 20:10 e da Vienna alle 19:18. Si ricongiunge a Villaco all’1:03 per poi proseguire verso Roma con fermate a Bologna Centrale e Firenze Santa Maria Novella. L’arrivo a Tiburtina è alle 11:05.

Come è composto il nuovo treno per l'Austria e la Germania

Il treno, con una capacità totale di 500 posti, è composto da due sezioni: una da e per Vienna e l’altra da e per Monaco di Baviera, di sette carrozze ciascuna. Fra i servizi a bordo, il minibar, il Wifi gratuito con accesso al portale di bordo ÖBB Railnet Night e un moderno sistema di informazione. E, in carrozza, un display con diverse funzioni: dal controllo delle luci alle chiamate al personale di bordo, oltre ai sistemi di videosorveglianza e di accesso elettronico per maggiore sicurezza.

Quanto costa viaggiare in treno da Roma a Vienna e Monaco di Baviera

Posti a sedere, vagoni con cuccette e vagoni con letto: queste le opportunità di scelta per chi ha deciso di acquistare un biglietto per Vienna o Monaco di Baviera con partenza da Roma Tiburtina. Una differenza notevole che si ripercuote, oltre che sul comfort del viaggio, anche sul prezzo del biglietto. Per i posti a sedere, in carrozze aperte con altri viaggiatori e viaggiatrici, sono disponibili bevande e spuntini oltre al servizio di toelette sul vagone. Per gli adulti questa opzione costa poco meno di 55 euro, anche se in queste ore, soprattutto per i giorni feriali, non è difficile trovare prezzi più vantaggiosi.

Più alti i prezzi per le altre due opzioni. Nel caso delle cuccette dotate di biancheria da letto in un comparto con serratura da quattro persone e colazione inclusa il prezzo è a partire da 54 euro a persone e da poco meno di 425 per l'intero comparto. Wc privato, con la possibilità di avere anche box doccia privato, colazione alla carta e servizio di sveglia incluso nel vagone letto con scomparto per una o due persone a partire da 224 euro a biglietto (in questo caso, però, i prezzi possono alzarsi anche di alcune centinaia di euro a seconda dei servizi richiesti). Leggermente più alti prezzi per Monaco di Baviera.

Più bassi i prezzi per i bambini che variano in base all'età: dagli zero ai cinque anni, sia con proprio posto a sedere che con la possibilità di avere il posto condiviso con un adulto; dai sei ai nove e, in ultima fascia, dai 10 ai 14 anni.

Da sottolineare, però, che i prezzi potrebbero subire rispetto a quanto riportato da Öbb in questo primo giorno di presentazione del treno.