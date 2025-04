video suggerito

A Roma arriva “Hanami all’Orto Botanico”: due giorni immersi nella natura orientale, orari e prezzi Al via sabato 12 aprile e domenica 13 aprile l’evento “Hanami all’Orto Botanico” per poter ammirare i ciliegi in fiore ed immergersi nella cultura orientale restando nel centro storico di Roma. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Hanami in giapponese significa "guardare i fiori", più nello specifico si fa riferimento alla fioritura primaverile dei ciliegi. Per poterli vedere non serve volare fino in Giappone, ma si possono ammirare anche a Roma. Il 12 e 13 aprile 2025 il Museo dell'Orto Botanico di Roma in collaborazione con il Festival del Verde e del Paesaggio presenta l'evento "Hanami all'Orto Botanico" per poter ammirare la fioritura primaverile dei ciliegi.

Un'immersione della cultura giapponese a Roma

L'evento nel cuore del Gianicolo non promette solo un'immersione nella natura, ma nell'intera cultura giapponese. Oltre a poter ammirare il giardino giapponese con i suoi colori primaverili, l'orto diventa la location perfetta anche per presentazioni di libri legati alla cultura giapponese, dai manga alla poesia orientale oppure per ammirare le storiche usanze della calligrafia orientale e degli origami. Durante l'evento atteso anche un momento musicale con la performance di tamburi “TAIKO NO KOE”.

La locandina dell'evento Hanami all'Orto Botanico

L'evento giapponese all'Orto Botanico: orario e prezzi

L'antico parco di villa Corsini aprirà al pubblico sabato 12 aprile e domenica 13. A partire dalle ore 9 e fino alle 18.30 del pomeriggio i visitatori potranno immergersi nella natura giapponese, restando nel cuore storico della capitale romana. I biglietti possono essere acquistati online o al botteghino fino ad esaurimento. Il costo è di 12 euro a persona per gli adulti, mentre i bambini fino a 11 anni possono entrare gratuitamente, così come le persone con una disabilità certificata da un tesserino sanitario e il proprio accompagnatore. Il biglietto online permette l'ingresso all'evento Hanami, ma anche al resto della struttura dell'Orto Botanico. Il biglietto può essere annullato solo dalla struttura nel momento in cui per causa di forza maggiore l'evento dovesse essere annullato.