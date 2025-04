video suggerito

Carta d'identità elettronica a Roma il 19 aprile: orari, dove e come prenotarsi per l'open day Nuovo appuntamento il sabato di Pasqua, 19 aprile 2025, per la carta d'identità elettronica a Roma con prenotazioni nel municipio I: gli orari e come richiedere la cie.

A cura di Beatrice Tominic

Continuano a Roma gli Open Day dedicati alla carta d'identità elettronica (cie) per richiedere o rinnovare il proprio documento. Molte le persone che, per la necessità di rinnovare la propria carta d'identità o anche in vista di un viaggio estivo, si stanno organizzando per partecipare e fissare il proprio colloquio. Appuntamento anche in questo fine settimana, nella giornata del 19 aprile 2025, il sabato di Pasqua, con l'apertura straordinaria degli uffici anagrafici del Municipio I.

La vicinanza con le festività, però, comporta alcuni limiti per gli utenti: il servizio sarà attivo soltanto nella giornata di sabato 19. Inoltre gli ex Pit (Punti Informativi Turistici) e il punto di rilascio di Via Petroselli 52 resteranno chiusi, a differenza di quanto accade generalmente durante gli altri Open Day.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

In queste giornate è possibile per chiunque chiedere o rinnovare la carta d'identità elettronica. In occasione degli open day è sempre obbligatorio l'appuntamento prenotabile a partire dalle ore 9.00 di venerdì 18 aprile fino a esaurimento disponibilità. Per farlo, è necessario effettuare il login nel sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Una volta richiesto l'appuntamento, per espletare la richiesta, occorre presentarsi negli ufficio muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Orari d'apertura il 19 aprile per la carta d'identità elettronica

Per la giornata di sabato 19 aprile, come anticipata, la sede aperta è soltanto una. L'unica sede aperta, nella sola mattinata, dalle ore 8.30 alle 12.30, come anticipato, è quella del Municipio I, in via Petroselli 50.