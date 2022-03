Quanto costa la benzina a Roma e nel Lazio: i prezzi aggiornati dei distributori Prezzi della benzina alle stelle: quando costa un pieno a Roma e dove sono i distributori più convenienti e quelli più cari.

A cura di Enrico Tata

Il prezzo più basso della benzina a Roma? Sembra, almeno stando ai dati dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico, che ci sia un distributore a Lunghezza, in via Fosso dell'Osa, estrema periferia est della Capitale, con un prezzo di 1.399 euro al litro, rigorosamente self service. Di questi tempi è un prezzo davvero conveniente e quasi incredibile (in senso letterale), dato che a febbraio 2022, stime del governo, il prezzo medio della verde è stato di 1.848 euro al litro ed è tuttora in aumento. In base a un'elaborazione di Quotidiano Energia il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è oggi, 9 marzo, a 2.048 euro al litro in media (ieri erano 2,010) con diversi marchi che si attestano tra 2,039 e 2,076, mentre i distributori no logo si attestano a 2,013. Riguardo al servito, il prezzo medio praticato è di 2,154 euro al litro.

Dove costa di più e dove costa di meno la benzina a Roma

A Roma, come è evidente da questi dati, è praticamente impossibile, salvo rare eccezioni, trovare un distributore che venda benzina a meno di 2 euro al litro. Un altro distributore a prezzi convenienti (sempre secondo i dati dell'Osservaprezzi del Mise) si trova su via Ostiense nei pressi della basilica di San Paolo: 1,639 euro al litro. Un altro si trova a Settecamini (1699 euro al litro) e un altro sul lungotevere (1.819). Queste eccezioni (i cui prezzi, tra l'altro, non è detto che rispondano alla verità) si contano sulle dita di una mano. Per il resto, non si trovano benzinai che vendano a meno di 1,950 euro al litro (e parliamo sempre di self service). Il prezzo più alto del fai da te? Un distributore di piazza Galeno, viale Regina Margherita, vende a 2.499 euro al litro. Il record per quanto riguarda il rifornimento servito? Un distributore a piazza Morelli, nel cuore di Monteverde: 2,579 euro al litro. Significa che per riempire un serbatoio da 40 litri di un'automobile di medie dimensioni (Polo, Fiesta, per esempio) occorrerebbero oltre 100 euro. Fino a qualche settimana fa (prezzo medio di 1,7 euro al litro) occorrevano meno di 70 euro. Nelle altre province del Lazio, almeno stando ai dati dell'Osservatorio, i prezzi della benzina sono in media leggermente inferiori rispetto a quelli di Roma.

Perché aumenta il prezzo della benzina

Uno dei fattori che influiscono sul prezzo della benzina è l'andamento del petrolio Brent, il petrolio estratto nel Mare del Nord che in pratica fa da riferimento per i prezzi mondiali. Dall’inizio del 2022 il Brent è aumentato di quasi il 10 per cento e in seguito all’invasione russa in Ucraina c'è stato un ulteriore balzo in avanti. Quando aumenta il prezzo del petrolio, in pratica aumenta anche il prezzo della benzina. Certamente influisce la guerra in Ucraina, ma ci sono anche altre motivazioni.