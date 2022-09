Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 30 settembre: ancora piogge e temporali Ancora piogge, temporali e fulmini sulla capitale e su tutta la regione Lazio: temperature fra i 13 e i 22 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Anche la giornata di oggi è caratterizzata da piogge e temporali su tutta la regione Lazio, Roma compresa. Come abbiamo visto negli ultimi giorni, il maltempo sta colpendo il centro Italia: mercoledì scorso, a questo proposito, il Dipartimento della Regione Lazio ha inviato una nota per l'allerta maltempo di colore giallo sulla regione a partire dalla mattinata di ieri e per le successive 24-36 ore.

Previsioni meteo Roma e Lazio

Stanotte sulla capitale si è abbattuta una tempesta di fulmini: boati e tuoni, ma soprattutto le luci di fulmini e lampi hanno fatto irruzione nel cielo coperto. Il forte temporale ha caratterizzato questa notte, quando in alcune zone, oltre alla pioggia, si è abbattuta anche la grandine, si avvia a caratterizzare anche questo ultimo giorno di settembre. Le temperature si aggirano fra i 18 gradi di minima e i 21 di massima.

Previsioni meteo nelle province del Lazio

Anche in tutto il resto della regione il maltempo non accenna a fermarsi. Se a Rieti e Viterbo, dove si prevedono temperature rispettivamente fra i 13 e i 18 e i 14 e i 19 gradi, si attendono schiarite fra un temporale e l'altro, la situazione resta molto più cupa nelle due province che si trovano più a sud della regione. A Frosinone il temporale non permette tregua per tutta la giornata: le temperature qui sono leggermente più alte, comprese fra i 16 e i 20. Situazione simile anche nella zona del capoluogo pontino, dove si prevedono temperature fra i 19 di minima e i 22 di massima: qui si aspettano nubifragi anche molto violenti.

In provincia di Latina anche nella giornata di ieri si sono verificati numerosi situazioni pericolose, che hanno portato numerosi danni: è il caso della tromba d'aria a Sabaudia e Terracina e al violento nubifragio di Formia dove, in località Santa Maria La Noce, un fiume di acqua e fango si è riversato lungo le strade.