Tromba d’aria tra Terracina e Sabaudia, gravi danni: “Si dichiari lo stato di calamità” Una tromba d’aria si è abbattuta in provincia di Latina. Si registrano gravi danni a serre e aziende agricole. Molti alberi sono caduti. La Lega chiede lo stato di calamità.

A cura di Enrico Tata

Una grossa tromba d'aria si è abbattuta nelle campagne tra Terracina e Sabaudia, provincia di Latina. Diverse aziende agricole hanno subito gravi danni e moltissimi alberi sono stati sradicati dal vento. Si registrano anche disagi alla viabilità in tutte le zone colpite. Angelo Tripodi, capogruppo della Lega al Consiglio regionale del Lazio, ha chiesto al governo di dichiarare lo stato di calamità: "Viviamo un momento difficile per le imprese, non possiamo permetterci di abbandonare il cuore pulsante dell'economia della provincia di Latina".

Stando a quanto riportano i quotidiani locali, la strada Migliara 56 è stata chiusa al traffico a causa dei numerosi alberi caduti e del tetto di un'azienda che è finito sulla carreggiata. Il traffico è stato deviato sulla statale 148 pontina. Si parla di decine di interventi dei vigili del fuoco.

Il meteo per i prossimi giorni: domani previsti nubifragi

Come previsto per l'intera regione Lazio, nella giornata di domani, venerdì 30 settembre, a Sabaudia e a Terracina sono previsti temporali di forte intensità per tutta la giornata: soltanto in alcune zone, si attendono schiarite. Nella zona della provincia pontina, invece, le previsioni del tempo arrivano a parlare anche di veri e propri nubifragi. Da sabato, però, tornerà il bel tempo su tutta la provincia di Latina: l'inizio di ottobre, quindi, sembrerà molto più chiaro e sereno rispetto alla fine di settembre. Il nono mese di questo 2022 si è mostrato ricco di precipitazioni, spesso inattese e violente. Non solo pioggia, ma anche forte vento e grandi tempeste di fulmini che, nella maggior parte dei casi, hanno colpito la zona costiera.