Difende i suoi amici presi in giro dai bulli, 12enne picchiato dal branco I fatti sono accaduti nel pomeriggio di giovedì a Terracina, in provincia di Latina. Il 12enne è intervenuto per difendere alcuni amici, ed è stato picchiato da un gruppo di coetanei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di dodici anni è stato picchiato da alcuni coetanei per aver difeso i suoi amici. A riportarlo è il quotidiano Latina Oggi. I fatti sono accaduti giovedì pomeriggio in piazza Garibaldi a Terracina: il giovane, preso a calci e pugni, è stato medicato in ospedale: le ferite riportate non sono fortunatamente gravi, anche se il 12enne è sotto shock per il pestaggio subito. "All'inizio si erano limitati alle parolacce, ad insultarmi, ad urlarmi ‘ritardato', poi uno di loro mi ha assalito e sono intervenuti anche gli altri", le sue parole, riportate dal giornale locale.

Tutto sarebbe cominciato come una banale lite tra adolescenti. Il 12enne si trovava con dei suoi coetanei, quando l'altro gruppo ha cominciato a insultarli e a prendersi gioco di loro. Lui si è messo in mezzo per difendere i suoi amici, ed è stato brutalmente pestato. In diversi si sono avventati su di lui, prendendolo a calci e pugni. Il ragazzo, poi portato in ospedale, ha riportato diverse contusioni agli arti superiori, fortunatamente non gravi.

I genitori del 12enne, spaventati da quanto accaduto, hanno deciso di sporgere denuncia contro i ragazzi che hanno picchiato il figlio. Si sono recati in commissariato, e hanno raccontato tutto quello che era successo quel giovedì pomeriggio agli agenti della Polizia di Stato, che hanno raccolto anche le testimonianze degli amici del ragazzo picchiato. A quanto risulta finora, i giovani che hanno preso a calci e pugni il dodicenne non sarebbero stati ancora individuati. Subito dopo averlo picchiato, infatti, si sono dileguati, facendo perdere le loro tracce.