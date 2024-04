Incidente sul lavoro, incastrato al macchinario dell’azienda di tessuti si ferisce la mano: è grave

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Ennesimo incidente sul lavoro nel Lazio, a pochi passi da Roma. È avvenuto nel corso della mattinata di oggi, martedì 9 aprile 2024, a Velletri, alle porte della capitale. Erano circa le 10 quando da un'azienda di lavorazione di tessuti è scattato l'allarme per un incidente: un dipendente è rimasto incastrato ad un macchinario.

L'incidente nell'azienda di Velletri

È stato un attimo. Ed è rimasto incastrato con la mano sinistra al macchinario. È successo oggi, a metà mattina, in un'azienda che si occupa di lavorazione dei tessuti a Velletri. A ferirsi uno dei dipendenti che stava utilizzando il macchinario per lavorare. L'uomo ha riportato gravi ferite alla mano sinistra.

Sul posto, non appena scattato l'allarme, oltre agli operatori del 118 sono arrivi i carabinieri della vicina stazione locale, quella di Velletri insieme al personale Spresal, Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro della Asl di Roma 6, che opera nel territorio. Insieme agenti e tecnici del personale stanno indagando su quanto accaduto per cercare di ricostruire la dinamica dell'infortunio.

Come sta il dipendente dell'azienda, elisoccorso e trasportato a Roma

Non appena avvenuto l'infortunio è apparso subito chiaro che la mano sinistra del dipendente, quella rimasta incastrata nel macchinario, si trovava in condizioni critiche. Una volta scattato l'allarme, oltre ai carabinieri, sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118 che hanno ritenuto necessario l'intervento di un'eliambulanza.

Il dipendente è stato trasportato d'urgenza presso il Policlinico di Roma Tor Vergata. Non si trova in pericolo di vita, ma le lesioni riportate alla mano sono molto gravi: in corso accertamenti. Presto sarà trasferito in un altro nosocomio romano, l'ospedale San Camillo. Nel frattempo medici e infermieri hanno iniziato a fornirgli le cure necessarie.