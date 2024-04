video suggerito

Incidente alle poste, direttore chiude il caveau e si squarcia un dito: elitrasportato a Roma L'uomo è rimasto con la mano incastrata nella porta blindata: per lui è stato subito richiesto l'intervento di un elisoccorso e il trasferimento a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

L'ufficio postale di via Circonvallazione, ad Alatri.

Un'operazione semplice da svolgere quotidianamente. Ma nella mattinata di ieri, venerdì 5 aprile, qualcosa è andato storto. E il direttore dell'ufficio postale in via Circonvallazione, ad Alatri, nel Frusinate, è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico Agostino Gemelli di Roma in eliambulanza, con il rischio di perdere un dito.

Cosa è successo nell'ufficio postale

L'incidente si è verificato nella mattinata di ieri, all'interno del suo ufficio, alle Poste di Alatri. Stava chiudendo il caveau delle Poste, quando è rimasto incastrato con la sua mano alla porta.

Il battente del caveau ha stretto la mano dell'uomo in una morsa fortissima. Ad accorgersi di ciò che stava succedendo, tutti i presenti nell'ufficio postale, dai dipendenti ai clienti, che hanno sentito arrivare dalla stanza forti grida di aiuto da parte del direttore. Sono stati loro ad allertare immediatamente i soccorsi.

L'intervento dei soccorsi: elitrasportato a Roma

Non appena arrivati sul posto, gli operatori del 118 si sono subito resi conto che il direttore dell'ufficio postale si trovava in condizioni molto critiche. Il battente della porta blindata del caveau gli ha schiacciato e squarciato un dito. Il team del pronto soccorso sanitario ha quindi immediatamente chiesto l'intervento dell'elisoccorso, per trasportare d'urgenza il ferito a Roma, al policlinico Gemelli. L'ospedale è specializzato in traumi di questo tipo: l'obiettivo primario dei soccorritori è stato quello di salvare la mano del direttore delle Poste.

Oltre agli operatori, però, hanno raggiunto l'ufficio postale anche i militari del nucleo Radiomobile della locale stazione dei carabinieri che hanno immediatamente iniziato delle verifiche. Lo scopo è quello di riuscire a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.