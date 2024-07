video suggerito

Paura nel Frusinate, perde il controllo della moto e finisce in un dirupo: elitrasportato a Roma Sbalzato dalla moto dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito in un dirupo. Elitrasportato a Roma in codice rosso il centauro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Ha perso il controllo della moto ed è finito fuori strada, in un dirupo. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 16 luglio 2024, nel Frusinate, lungo la strada provinciale 224 che attraversa il comune Collepardo al confine con quello di Veroli.

L'allarme è immediatamente scattato. Grave il motociclista: per lui, oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza che lo ha trasportato a Roma.

L'incidente: cosa è successo alla moto

Si trovava in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo. Sbalzato dal veicolo, si è ritrovato in un dirupo ricco di vegetazione ai lati della carreggiata. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri di Vico bel Lazio per i rilievi di rito. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Ciò che sembra quasi accertato, però, è che si sia trattato di un incidente autonomo. La moto, nel frattempo, è rimasta abbandonata nel dirupo a causa della fitti vegetazione.

Come sta il motociclista coinvolto nell'incidente

Oltre ai carabinieri sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario che si sono immediatamente precipitati verso l'uomo, apparso subito in condizioni gravi a causa delle varie ferite riportate. Dopo le prime cure, però, per l'uomo è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso: il motociclista è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale San Camillo di Roma. L'uomo è stato caricato in elicottero nel centro storico di Veroli, poi il volo verso il San Camillo. Nonostante le tante ferite riportate, alcune anche gravi, non sembra essere in pericolo di vita.