Paura in strada a Roma, accoltellato un 44enne: “Abbiamo riconosciuto la ladra e lo hanno aggredito”

A cura di Beatrice Tominic

Un uomo è stato accoltellato a Roma nella giornata di ieri, mercoledì 16 aprile 2025, nel corso del primo pomeriggio. L'allarme è scattato verso le ore 15, quando è arrivata una segnalazione a cui hanno risposto gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Casilino. I poliziotti si sono precipitati sul luogo della segnalazione, a Tor Bella Monaca, in via dell'Archeologia, dove un uomo di 44 anni era stato accoltellato poco prima all'addome.

L'aggressione al 44enne: il racconto della moglie dell'uomo

I fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di ieri e le indagini sono scattate immediatamente. Ma non è ancora stato ricostruito con esattezza cosa possa essere accaduto fra i palazzoni di uno dei quartieri della periferia Est della capitale. Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, l'uomo stava passeggiando con la moglie, entrambi residenti in zona, quando avrebbero visto una donna riconoscendola come quella che qualche sera prima aveva derubato alcuni box della zona.

Accusandola di essere una ladra, si erano avvicinati alla donna. La situazione si sarebbe fatta sempre più tesa, mentre la donna continuava a respingere ogni accusa. Ad un certo punto sarebbe arrivata una quarta persona, un uomo, che avrebbe preso le difese di quest'ultima. La discussione sarebbe poi degenerata fino all'estrazione dell'arma da taglio. E il quarantaquattrenne è stato accoltellato all'addome.

Le indagini in corso

A raccontare quanto ricostruito alle forze dell'ordine è stata proprio la moglie dell'uomo ferito. Una versione che, però, presentano molti punti ancora non nitidi. Continua pertanto il lavoro degli inquirenti che, oltre a ricostruire con esattezza l'accaduto si sono messi alla ricerca del presunto autore dell'accoltellamento. Nel frattempo, hanno aperto un'inchiesta per lesioni personali aggravate.

Come sta il 44enne accoltellato

Intanto, ciò che è certo è che non appena scattato l'allarme, sono arrivati sul posto gli agenti della Polizia di Stato e gli operatori del personale del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno subito preso in carico il quarantaquattrenne accoltellato all'addome. L'uomo è stato trasferito d'urgenza nel vicino policlinico di Tor Vergata. Una volta accolto nella struttura sanitaria, medici e infermieri lo hanno preso immediatamente in cura. Il quarantaquattrenne, rimasto ferito gravemente all'addome, è stato sottoposto subito ad un delicato intervento, ma fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.