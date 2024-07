video suggerito

Tentata rapina a mano armata alle poste di via Pantelleria: fermato un uomo, aveva una pistola Un uomo è stato fermato dai carabinieri questa mattina dopo aver tentato di rapinare le poste di via Pantelleria a Roma. Nessuna persona è rimasta ferita.

A cura di Natascia Grbic

Tentata rapina a mano armata alle poste di via Veglia/via Pantelleria a Roma, tra Prati Fiscali e il Tufello. Un uomo con il volto travisato da mascherina e cappello, e con una pistola, ha tentato di rapinare l'ufficio postale questa mattina alle 8. Segnalato proprio dai dipendenti non appena lo hanno visto entrare nella struttura, è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, giunti sul posto in seguito alla chiamata del 112. Nessuna persona è rimasta ferita, l'uomo è stato accompagnato in caserma per essere identificato e disporre il fermo.

L'identità dell'uomo non è nota, dalle prime informazioni sembra però aver agito da solo, senza complici. Il rapinatore è entrato alle poste di via Pantelleria verso le 8 del mattino, armato, chiedendo soldi in contanti. Era però già stato segnalato al 112, non ha avuto il tempo né di portare a termine la rapina, né di darsi alla fuga. I militari intervenuti sul posto lo hanno trovato ancora lì e lo hanno arrestato.

Dalle prime informazioni sembra che l'arrestato sia una persona nota alle forze dell'ordine con precedenti specifici. La sua posizione è al momento al vaglio, per lui si profila l'accusa di tentata rapina aggravata. Fortunatamente nessuno si è fatto male, i carabinieri sono riusciti a disarmarlo senza conseguenze. Paura per i dipendenti che hanno temuto seriamente per la loro incolumità e che si sono spaventati non appena hanno visto l'uomo armato. Sono sotto shock per quanto accaduto, anche se non ci sono stati feriti, dato anche il tempestivo interventi dei carabinieri, che sono riusciti a bloccare subito il rapinatore.