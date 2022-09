Maltempo a Roma: forti piogge, tuoni e tempesta di fulmini sulla capitale (VIDEO) Tempesta di fulmini sulla capitale, ma anche pioggia pesante e grandine: il maltempo si abbatte su Roma, proprio come previsto dalla Protezione Civile.

Il maltempo non accenna a fermarsi e, anzi, si abbatte anche sulla capitale: è qui che sono in corso un violento temporale e una tempesta di fulmini. Da nord a sud, la pioggia sta colpendo l'intera città. L'allerta maltempo di colore giallo è stata diramata nella giornata di ieri, mercoledì 28 settembre: secondo il bollettino le precipitazioni piovose si sarebbero abbattute su Roma e l'intera regione a partire dalla mattinata di oggi, giovedì 29 settembre e per le successive 24-36 ore con piogge intense e temporali, anche se si prevede che il maltempo caratterizzerà anche tutta la giornata di venerdì. Soltanto sabato tornerà il sereno.

La zona più colpita sembra essere quella del quadrante sud ovest della capitale, dove i quartieri dell'Eur, Montagnola, Roma 70, Laurentino e Fonte Meravigliosa vengono illuminati ripetutamente da una moltitudine di fulmini. Forte attività elettrica, come dimostra anche la cartina dal sito Blitzortung, sull'intera città: non vengono risparmiate neppure la zona costiera, quella di Roma Est e i Castelli Romani. Oltre ai bagliori, però, anche pioggia pesante e grandine.

I fulmini che si stanno abbattendo adesso sulla capitale.

Sui social network sono sempre di più gli utenti che, nei gruppi appositi, condividono e segnalano le condizioni meteorologiche della zona in cui si trovano. C'è chi lamenta, in zona Tor Vergata, vento, pioggia e tempesta di fulmini da oltre trenta minuti. Non vengono risparmiati, però, neppure i comuni che si trovano fuori dalla città, come i vicini Guidonia Montecelio e Mentana.

Nubifragi a Formia e tromba d'aria a Sabaudia e Terracina

Roma non è l'unica zona colpita dal maltempo di oggi. Nel pomeriggio un forte nubifragio si è abbattuta sulla cittadina di Formia: è qui che, in località Santa Maria La Noce, dalla collina un vero e proprio fiume di acqua e fango è sceso verso valle, distruggendo tutto ciò che ha trovato lungo il suo percorso e portando con sé detriti e automobili.

Si sta valutando, invece, di richiedere lo stato di calamità per le cittadine di Sabaudia e Terracina, in provincia di Latina: qui oggi pomeriggio si è abbattuta unaviolenta tromba d'aria che ha creato diversi danni.