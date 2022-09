Maltempo Lazio, a Formia fiume di acqua e fango scende dalla collina: “Venite ad aiutarci” (VIDEO) Un fiume di acqua e fango è sceso dalla collina di Santa Maria La Noce verso la valle: questa è una delle conseguenza della pioggia che si sta abbattendo su Formia questo pomeriggio.

A cura di Beatrice Tominic

Tombini aperti, strade invase da centimetri e centimetri di pioggia e fango: questo è lo scenario con cui si presenta oggi Formia, cittadina costiera nella zona sud della regione Lazio. Le immagini più tragiche, però, sono da ricercare nella zona collinare che sovrasta la città. È a Santa Maria La Noce, zona di collina contrassegnata dalla presenza di un piccolo monastero, che una valanga di fango ha invaso le strade e distrutto tutto ciò che ha trovato. Proprio dalla frazione di Santa Maria La Noce, che sovrasta il quartiere di Castellone a Formia, un fiume d'acqua e fango ha iniziato a scorrere verso le zone più basse della città.

La valanga di fango, partita dall'alto della collina, ha iniziato a scorrere verso valle, creando preoccupazione nei residenti. "Aiutateci, la montagna non ci sta più, è un cataclisma – urla una donna mentre riprende la scena – Facciamo una brutta fine, non esistiamo più". La situazione, però, non appare molto diversa in altre zone, dove acqua, fango e detriti hanno completamente scavato l'asfalto, danneggiando intere carreggiate e strade.

I video dei primi danni sui social

Numerosi sono gli utenti che hanno deciso di condividere alcuni video e foto di quanto sta accadendo, accompagnato dalle loro raccomandazioni e considerazioni. "Fate attenzione nella zona di Formia, santa Maria la Noce e la via Rotabile a Rio Fresco", scrive ad esempio uno di loro, indicando tutte le zone più colpite. "Questa roba per appena 15 minuti di pioggia? – attacca un altro utente – Non diamo soltanto la colpa al clima: le responsabilità sono tutte di chi governa il territorio".

Il maltempo continua

Attesi rovesci e temporali anche nella giornata di domani, venerdì 30 settembre 2022: secondo le previsioni del tempo, nuovi nubifragi si abbatteranno sulla regione Lazio, soprattutto nella zona più a sud. Non soltanto Formia, oggi una tromba d'aria ha colpito anche la vicina zona fra Terracina e Sabaudia così forte da prendere in considerazione la possibilità di richiedere lo stato di calamità.