Previsioni meteo Roma e Lazio 6 agosto: bollino rosso e allerta caldo livello 3 Sole e caldo e temperature massime fino a 37 gradi sono le previsioni del meteo a Roma per sabato 6 agosto. Oggi giornata da bollino rosso e allerta livello 3.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 6 agosto, registrano cielo sereno e sole, con temperature massime che si attestaranno sui 37 gradi. Sarà un giornata da bollino rosso e allerta caldo livello 3, con valori bollenti, che sfioreranno i 40 gradi. Il weekend il caldo intenso raggiungerà il suo apice, grazie all'influenza dell'anticiclone africano, che sta imperversando sull'Italia e sulle regioni centrali. Anche di notte farà molto caldo, con massime che non scenderanno al di sotto dei 22 gradi e che renderanno il nostro sonno particolarmente difficile. A partire dalla prossima settimana, la seconda del mese di agosto, assisteremo ad un cambiamento del quadro meterologico, che metterà in pausa l'estate. In alcune aree del Lazio è previsto infatti il ritorno del maltempo, con piogge e temporali, ma anche grandinate e forti raffiche di vento.

Che significa allerta caldo livello 3

L'allerta livello 3 del Ministero della Salute significa che il caldo intenso crea "condizioni di emergenza, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Per le raccomandazioni e i consigli generali consiltare il sito ufficiale.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, sabato 6 agosto

Oggi, sabato 6 agosto, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo sereno e sole. Il tempo sarà bello nella Capitale per l'intero arco della giornata, con poche nuvole sparse di pomeriggio e sera. Le temperature in città oscilleranno tra minime di 22 e massime di 37 gradi. Sole e caldo anche sul resto dei capoluoghi di provincia. Le massime arriveranno a 36 gradi a Frosinone, 35 a Latina e Viterbo, 34 a Rieti.

Le previsioni del meteo a Roma per domenica 7 agosto

Domenica 7 agosto le previsioni del meteo a Roma registrano ancora tempo bello, con cielo sereno e sole. Le temperature oscilleranno tra minime di 22 e massime di 36 gradi. Le prime possibili piogge potrebbero comparire su Viterbo e Rieti, dove le massime raggiungeranno rispettivamente i 35 e 34 gradi. Anche su Frosinone e Latina ci saranno massime di 35 e 34 gradi.