Bollino rosso a Roma e nel Lazio: sabato 6 agosto giornata più calda, fino a 40 gradi Allerta caldo da bollino rosso a Roma e nel Lazio. La giornata più calda sarà sabato 6 agosto, durante la quale è prevista allerta di livello 3 e le temperature sfioreranno i 40 gradi.

A cura di Alessia Rabbai

Bollino rosso per allerta caldo a Roma e in altre città del Lazio. La gionata con caldo record e afa sarà sabato 6 agosto, quando le temperature massime sfioreranno i 40 gradi. Nel dettaglio si attendono 39 gradi a Latina, 37 nella Capitale, a Frosinone e Viterbo. Il Ministero della Salute prevede un'allerta di livello 3 per sedici città italiane, nel Lazio saranno inetressate appunto Roma, Frosinone, Latina Rieti e Viterbo. L'allerta di livello 3 infatti indica "condizioni di emergenza, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Un fine settimana che si preannuncia bollente praticamente in tutta Italia e che vedrà l'apice del caldo. Gli esperti lo avevano previsto, annunciando l'arrivo del nuovo anticiclone africano Lucifero.

Bollino Rosso a Roma e nel Lazio per domani, venerdì 5 agosto

Una giornata caldissima è attesa anche per domani, venerdì 5 agosto, con allerta caldo da bollino rosso a Roma già diramata ieri, mentre sarà arancione a Frosinone, Latina, Rieti, e Viterbo. Le temperature percepite raggiungeranno i 38 gradi nelle ore centrali della giornata a Latina e di 37 a Frosinone e Viterbo. A partire da domani infatti le notti sarannno di nuovo molto calde, con minime che non scenderanno al di sotto dei 20 gradi e avremo difficoltà a dormire.

Da lunedì 8 agosto tornano i temporali

Gli esperti hanno inoltre annunciato che a partire da lunedì 8 agosto tornerà il maltempo, con possibili piogge e temporali, ma torneranno anche grandine e forti raffiche di vento. Pare che le temperature la prossima settimana si abbasseranno, a causa della perdita di presa dell'anticiclone. Valori dunque che fino alla metà di agosto dovrebbero tornare sulla media stagionale, facendoci finalmente tirare un sospiro di sollievo.