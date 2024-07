video suggerito

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 14 luglio 2024: sole e caldo da bollino rosso Caldo da bollino rosso anche in questa domenica 14 luglio 2024 a Roma e nella regione Lazio: sole e temperature elevate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Ancora una giornata con caldo da bollino rosso quella di oggi, domenica 14 luglio 2024. Sole e cielo, ma temperature elevatissime in tutta la Regione Lazio, Roma compresa. Nessuna provincia esclusa: oggi il cado si fa sentire con un bollino rosso anche a Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina.

Che tempo fa oggi a Roma

Temperatura minima intorno ai 20 gradi, con la massima che sfiora i 40: queste le temperature attese in questa domenica di metà luglio nella capitale. Sole e caldo, con il picco atteso fra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, dalle ore 11 alle 20. Zero precipitazioni, venti moderati in questa calda giornata.

Il meteo nelle province: ondata di calore da bollino rosso

Il caldo da bollino rosso in questa domenica non risparmia neppure i territori del Reatino. Per la giornata di oggi sul capoluogo dell'entroterra laziale, il termometro si muove fra i 16 gradi e i 33 gradi con un picco atteso fra le ore 14 e le 17. Precipitazioni assenti e venti deboli. Un grado in più nella massima a Viterbo, mentre la minima non scende oltre i 33 gradi anche in questo caso. Sole e caldo anche nella Tuscia, dove i più fortunati possono andare alla ricerca di refrigerio (o, almeno, di un po' di brezza estiva) verso il litorale. Massimo calore fra le 11 e le 17, ma i venti sono moderati.

Stessa ipotesi mare anche per il capoluogo ciociaro. Qui il termometro oscilla, fra le ore 11 e le 17, fra una minima di 20 e una massima di 33 gradi centigradi. Venti moderati. Più deboli, invece, a Latina dove, dopo le prime ore della mattina con le nuvole e il cielo grigio, esce il sole. Il termometro oscilla fra i 20 e i 33 gradi centigradi.