video suggerito

Allerta caldo Lazio, bollino rosso 16 e 17 luglio in tutte le province e temperature fino a 40 gradi Continua l’allerta caldo nel Lazio per l’anticiclone africano Caronte, a Roma e in tutte le province della regione è bollino rosso il 16 e 17 luglio 2024. Le temperature sfiorano i 40 gradi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(La Presse)

Allerta caldo a Roma e nel Lazio, continua l'intensa ondata di calore con bollino rosso in tutte le province della regione. Le temperature sfioreranno i 40 gradi nelle ore centrali della giornata. Sono dodici le città italiane con allerta livello 3 oggi e domani, mentre mercoledì diventeranno tredici. L'Italia è infatti nella morsa del caldo a causa dell'influenza dell'anticiclone africano Caronte, che non molla la presa sul Mediterraneo. Ad attenderci, come la scorsa settimana, sono giornate veramente "infernali" e notti calde, durante le quali sarà difficile dormire senza condizionatore. Oltre a Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo le città con bollino rosso in Italia sono Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Perugia, Pescara e Trieste, mercoledì anche Palermo.

Quando scatta l'allerta caldo livello 3

L'allerta di livello 3 scatta in presenza di ondate di calore "con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche", come si legge sul sito web ufficiale del Ministero della Salute, dove ci sono anche le raccomandazioni da seguire. Tra queste evitare di esporsi al caldo e al sole diretto tra le ore 11 e le 18; l’attività fisica intensa all’aria aperta durante gli orari più caldi della giornata, trascorrendo le ore più calde nella stanza più fresca della casa, bagnandosi spesso con acqua fresca.

Usare correttamente il condizionatore o il ventilatore; indossare indumenti chiari, leggeri in cotone o lino; ripararsi con un cappello leggero di colore chiaro e occhiali da sole; mettere la crema solare ad alto fattore protettivo. Bere molta acqua e mangiare tanta frutta e verdura. Evitare di mettersi in viaggio nelle ore più calde della giornata se l'auto non ha l'aria condizionata.

Leggi anche Previsioni meteo a Roma e nel Lazio domenica 14 luglio 2024: sole e caldo da bollino rosso

Le previsioni del meteo Roma e Lazio per domani e dopodomani

Domani e dopodomani, martedì 16 e mercoledì 17 luglio, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello e soleggiato. Già a partire da oggi, come spiegano gli esperti de Il Meteo.it si registrano temperature alte fino a 37 gradi con clima afoso e il sole splende indisturbato.

Martedì, l'anticiclone africano Caronte continua ad imperversare sull'Italia e sul Lazio il tempo resterà bello, con cielo sereno o con più nubi soltanto sui rilievi. Le temperature massime arrivano a toccare i 37 gradi e i valori notturni restano generalmente stazionari. Stesso discorso vale per mercoledì, quando si registrerà un ulteriore aumento delle temperature, con massime fino a 38 gradi.