Allerta caldo a Roma venerdì 5 agosto: bollino rosso in città Le temperature sono in aumento fino a punte di 40 gradi. Per venerdì 5 agosto è stato emesso bollino rosso a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta caldo a Roma per venerdì 5 agosto. È quanto annunciano gli esperti nella prima settimana del mese di agosto, che vede l'imperversare di un nuovo e intenso anticilone africano chiamato Lucifero. Il nome dice tutto, in quanto il ‘padrone dell'inferno' ci catapulterà in giornate davvero caldissime. Le temperature aumenteranno di nuovo, con punte che sfioreranno i 40 gradi nelle ore centrali della giornata. Venerdì ad esempio è prevista allerta caldo in tre città italiane, che sono maggiormente attenzionate, tra le quali appunto Roma. L'aria tornerà ad assere rovente di giorno e le notti dal sapore tropicale, durante la quali le temperature non scenderanno mai al di sotto dei 20 gradi e ci renderanno difficile il sonno.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, giovedì 4 agosto

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domani, giovedì 4 agosto, registrano sole e caldo. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso di notte, con cielo sereno dal mattino fino a sera. le temperature oscilleranno tra minime di 21 e massime di 36 gradi. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia, con sole e caldo su tutto il territorio regionale. Le massime si attesteranno sui 36 gradi a Frosinone, 35 a Viterbo, 34 a Rieti e Latina.

Da lunedì 8 agosto torneranno i temporali

Nonostante l'allerta caldo per la giornata di venerdì 5 agosto a partire da lunedì 8 potrebbe esserci una pausa all'estate, con il ritorno dei temporali. Il maltempo bussa di nuovo alla porta con un'interruzione, seppur temporanea, con pioggia anche di forte intensità, grandinate e forte vento.