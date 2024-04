video suggerito

Cos’è il Museo della città di Roma di cui sta parlando e dove aprirà Un primo nucleo del Museo della Città di Roma, di cui si parla da almeno 15 anni, sarà inaugurato entro il 2026 nell’edificio comunale di via dei Cerchi 9 al Circo Massimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nei giorni scorsi è stato annunciato il progetto vincitore per il restyling dei Fori Imperiali, ma sulle colonne del quotidiano la Repubblica l'archeologo Andrea Carandini si è detto deluso: "Senza un Museo della città i turisti se ne andranno via più ignoranti di prima".

Il Sovrintendente Capitolino, Claudio Parisi Presicce, ha risposto che un primo nucleo del Museo della Città è stato finanziato con fondi del Pnrr e sarà realizzato entro entro giugno 2026, in teoria. Nell'Atlante del Pnrr si legge che l'intenzione dell'Amministrazione Capitolina è quella di restaurare l'edificio di via dei Cerchi 9 al Circo Massimo, in cui sarà realizzata la prima porzione del nuovo Museo della Città, nel quale saranno collocati i reperti della collezione dei Musei Capitolini e dell'Antiquarium, attualmente conservati nei depositi e non accessibili al pubblico.

Grazie a 1,2 milioni di euro di risorse per il Giubileo e 1,2 milioni di euro di fondi Pnrr, al piano terra dell'edificio di via dei Cerchi sarà creato un centro di documentazione e ascolto del progetto Carme (Centro archeologico monumentale di Roma). Questa struttura servirà da polo informativo multifunzionale, si legge sul sito di Roma Capitale, "offrendo ai visitatori informazioni e servizi utili per esplorare la ricca storia e cultura di Roma". L'intera area, si legge ancora, "sarà illuminata con un sistema di illuminazione potenziato, che valorizzerà i reperti archeologici e le piante presenti, creando un'atmosfera suggestiva e accogliente. Il centro di documentazione e ascolto del Progetto Carme si candida a diventare un nuovo punto di riferimento per i pellegrini e i turisti che visiteranno Roma in occasione del Giubileo del 2025".

Del progetto del Museo della Città in via dei Cerchi si parla da almeno quindici anni. In un articolo del Messaggero pubblicato a gennaio 2010 si annuncia l'inaugurazione entro il 2012. Un'area complessiva di 24mila metri quadrati con sale che avrebbero dovuto raccontare la storia della Città Eterna. da "Romolo e Remo ad Alberto Sordi". L'intenzione era quella di raccontare la storia urbanistica di Roma, ma anche la storia della città legata al cinema e allo spettacolo.