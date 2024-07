Lattine e rifiuti, la scalinata dei Musei Vaticani è un pessimo biglietto da visita per Roma Rifiuti e immondizia sulla scalinata che porta ai Musei Vaticani: un pessimo biglietto da visita per la città di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

I Musei Vaticani, probabilmente il complesso museale più importante di Roma insieme ai Musei Capitolini. La scalinata che conduce da via Candia all'entrata, quella dove si radunano i gruppi prima dell'apertura delle porte con primo ingresso fissato alle 8, non è certo un bel biglietto da visita per la Città eterna.

In questo video, realizzato alle 7.30 di oggi, martedì 16 luglio, si vedono le condizioni in cui si trova la scalinata già alle prime ore del mattino. Decine di turisti attendono il loro turno per entrare, accompagnati dalle guide, tra spazzatura, rifiuti, lattine vuote e bicchieri di plastica. Il tutto a poche decine di metri dall'ingresso dei Musei Vaticani.

Abbiamo scritto che la raccolta dei rifiuti nei quartieri della Capitale sembra migliorata e che, al contrario delle scorse estati, le buste piene di immondizia non si accumulano davanti ai cassonetti. Ma è altrettanto vero che in alcune zone centrali della città regna il degrado, come dimostra anche questo video.

Il sindaco Gualtieri ha presentato i nuovi cestini dell'immondizia (Cestò), che potrebbero servire proprio a eliminare cartacce e rifiuti dalle strade del centro di Roma. Ma per il momento, complice anche l'altissimo numero di turisti presenti in questi giorni nella Capitale, la situazione è complicata in alcune zone centralissime della città.

E le notizie sui taxi, tra estenuanti attese e tentativi di truffe, e sulle metropolitane (la chiusura anticipata per lavori, le risse e i continui borseggi) di certo non aiutano a migliorare l'immagine della Capitale.